José Saturnino Cardozo se dio tremendo gusto en México

Toluca ganó la Copa de Campeones de Concacaf, al vencer a Tigres en penales.

José Saturnino Cardozo sabía que no podía faltar a una cita con su querido Toluca, en la final de la Copa de Campeones de Concacaf. Y fue testigo presencial de una cita con la historia, tal y como él mismo lo mostró en su cuenta de Instagram, donde es muy activo.

El técnico del Municipal Liberia estuvo ahí, en el lugar de los hechos, en el Estadio Nemesio Diez, viendo y apoyando a ese club del que es el goleador histórico, gracias a las 249 anotaciones que convirtió transformado en el “Diablo Mayor”.

Como un aficionado más desde una butaca, José Saturnino Cardozo fue parte de ese partido intenso y de altas revoluciones entre Toluca y Tigres, donde estaba en juego el título de la Concachampions.

El partido ameritó los tiempos extra. Primero marcó Jorge Díaz, un jugador que el Toluca rescató de la Liga Expansión (segunda división) donde pasó dos años.

Y Joaquim Pereira firmó el 1-1 con un cabezazo tras el cobro de un tiro libre. Con eso, todo quedaba para definirse mediante los penales, en los que los “Diablos Rojos” se impusieron 6-5.

Con eso, el Toluca que José Saturnino Cardozo lleva en el corazón y que está dirigido por Antonio Mohamed se coronó monarca de la Copa de Campeones de Concacaf.

Un logro que le otorga a este equipo el boleto a la Copa Intercontinental 2026 y que también le deparó la clasificación para ir al Mundial de Clubes 2029.