Puro Deporte

José Saturnino Cardozo se dio tremendo gusto en México

José Saturnino Cardozo fue parte de la fiesta en el Estadio Nemesio Diez, en la final de la Copa de Campeones de Concacaf entre Toluca y Tigres

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Por Fanny Tayver Marín
Toluca ganó la Copa de Campeones de Concacaf, al vencer a Tigres en penales.
Toluca ganó la Copa de Campeones de Concacaf, al vencer a Tigres en penales. (X de Toluca/X de Toluca)







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José Saturnino CardozoTolucaCopa de Campeones de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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