Puro Deporte

José Saturnino Cardozo no para y suma otro fichaje para su equipo

El cuadro de Liberia suma el segundo refuerzo para el Apertura 2026

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Por Milton Montenegro

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, se mueve rápido en el mercado de fichajes para reforzar a su equipo. Ya dio el visto bueno para la primera contratación y este miércoles, el club anunció la segunda.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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