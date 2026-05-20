José Saturnino Cardozo no para y suma otro fichaje para su equipo

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, se mueve rápido en el mercado de fichajes para reforzar a su equipo. Ya dio el visto bueno para la primera contratación y este miércoles, el club anunció la segunda.
José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, se mueve rápido en el mercado de fichajes para reforzar a su equipo. Ya dio el visto bueno para la primera contratación y este miércoles, el club anunció la segunda.
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