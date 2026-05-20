José Saturnino Cardozo no para y suma otro fichaje para su equipo

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, se mueve rápido en el mercado de fichajes para reforzar a su equipo. Ya dio el visto bueno para la primera contratación y este miércoles, el club anunció la segunda.

Liberia, que tuvo varias bajas al terminar el certamen pasado, anunció la incorporación del extremo izquierdo Elian Morales y ahora se suma Rodiney Leal, arquero, quien destacó en el campeonato con Guadalupe.

“¡Bienvenido Rodiney Leal Medina! Nativo de Loma Bonita, Nicoya, Guanacaste, el portero de 24 años se une al Municipal Liberia. Leal tiene el fútbol en su sangre, ya que su padre, Facundo Leal, fue arquero de la primera división en los años 80. Su vida siempre ha girado alrededor de su arco y guantes", escribió el departamento de prensa del cuadro aurinego.

Liberia agregó que el portero de 1,93 metros de altura se une por período de 2 años al Municipal Liberia. Esta será su tercera camiseta en la máxima categoría tras sus pasos por ADG y Guadalupe FC.

Rodiney Leal dejó las filas de Guadalupe y es nueva ficha de Liberia. (La Nación/Cortesía: Guadalupe FC)

Liberia comienza a fortalecer su planilla tras la partida de varios jugadores, entre ellos Joaquín Alonso Hernández, figura en el cierre del torneo y quien fichó con Cartaginés.

Además de Hernández, partieron Daniel Chacón, quien es ficha de Alajuelense; además de Daniel Villegas y Fernando Lesme.