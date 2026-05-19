Puro Deporte

José Saturnino Cardozo aprueba el primer fichaje de Liberia

Los pamperos también están interesados en el nicaragüense Justing Cano

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Por Milton Montenegro
Cartaginés vs. Liberia
José Saturnino Cardozo, director técnico de Liberia, empezó a darle forma a su equipo, luego de las 7 bajas, al finalizar el Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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