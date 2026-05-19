José Saturnino Cardozo aprueba el primer fichaje de Liberia

José Saturnino Cardozo, director técnico de Liberia, empezó a darle forma a su equipo, luego de las 7 bajas, al finalizar el Clausura 2026.

José Saturnino Cardozo, técnico paraguayo de Liberia, empezó a armar su equipo para el próximo torneo.

Liberia, que tuvo varias bajas al terminar el certamen pasado, anunció la incorporación del extremo izquierdo Elian Morales.

“Elian Morales Traña es el primer fichaje de nuestro club, es nacido en la Ciudad Blanca, pero toda su crianza fue en la bonita localidad de Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste, localidad donde vive toda su familia”, informó Liberia para recibir al futbolista, quien la campaña anterior militó con Guadalupe.

Morales tiene 25 años y firma con Municipal Liberia por 2 años. El extremo izquierdo vestirá su cuarta camiseta en primera división tras sus pasos por Alajuelense, Sporting FC y Guadalupe FC.

Antes de la contratación de Morales, los pamperos renovaron al defensa José Joaquín Huertas.

Huertas tiene cinco años de vestir la camiseta del Municipal Liberia. El zaguero estuvo presente en el ascenso a primera en mayo del 2023 e incluso es el único jugador que se ha mantenido en la institución desde dicho regreso a la máxima categoría.

“Joaquín firmó por un año más con Liberia, con el que registra 88 partidos en Primera División”, señaló el departamento de prensa de Liberia.

El guaraní también dio el visto bueno para otro fichaje, pero aunque los pamperos tienen un arreglo con el defensa nicaragüense Justing Cano, aún no lo han oficializado.

Liberia comienza a fortalecer su planilla tras la partida de varios jugadores, entre ellos Joaquín Alonso Hernández, figura en el cierre del torneo y quien fichó con Cartaginés.

Además de Hernández, partieron Daniel Chacón, quien es ficha de Alajuelense; además de Daniel Villegas y Fernando Lesme.

También dejaron la institución Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández, con rumbo al Inter FA de El Salvador, y Waylon Francis, pretendido por Herediano.

Por segundo semestre consecutivo, los liberianos clasificaron a semifinales, pero no pudieron avanzar a la final.