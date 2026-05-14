José Saturnino Cardozo no se queda atrás con Liberia y anuncia a seleccionado centroamericano como fichaje

El Municipal Liberia no se quedó atrás luego de un complicado inicio de semana, en el que anunció siete salidas. Ahora, ya con José Saturnino Cardozo confirmado como entrenador, el cuadro guanacasteco oficializó la llegada de un seleccionado centroamericano: Justing Cano, de Nicaragua.

Wílder Eusse, presidente liberiano, confirmó que Cano ya firmó para convertirse en jugador del club a partir del Apertura 2026, por lo que la plaza de extranjero que dejó Fernando Lesme ya está ocupada. Lesme pasará al Herediano a partir del próximo campeonato.

“Hemos sido afortunados de que los extranjeros que trajimos nos han dado la talla. Estamos buscando un jugador como Joaquín Alonso Hernández (quien se fue a Cartaginés), también queremos un ‘9’. De entrada, ya tenemos fichado a Justing Cano, el seleccionado de Nicaragua que terminó contrato con Diriangén”, afirmó.

Cano ya había sido relacionado con el fútbol costarricense en el mercado de fichajes de enero, cuando José Giacone quiso reforzar al Herediano con el futbolista; sin embargo, al final los florenses apostaron por el mexicano Everardo Rubio.

De esta forma, Liberia suma otro seleccionado nicaragüense a su planilla, ya que también cuenta con Cristian Reyes, jugador y capitán de la selección pinolera, quien ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol costarricense.

Justing Cano tiene 24 años y mide 1,83 m, características que lo convierten en un futbolista fuerte en el juego aéreo para los pamperos.

Liberia vendió a Yoserth Hernández al Inter FA de El Salvador. Además, anunció que no renovará a Waylon Francis, Daniel Chacón y Lorenzo Orellano, mientras que Joaquín Alonso Hernández y Fernando Lesme optaron por otros proyectos deportivos.