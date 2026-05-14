Un semifinalista del Clausura 2026 anhela a Joel Campbell pero lo ve como ‘fichaje imposible’

Joel Campbell en un juego del Clausura 2026 entre Alajuelense y Pérez Zeledón.

Joel Campbell está en el mercado de fichajes. Aunque instituciones como Herediano y Saprissa ya descartaron un interés en el mundialista costarricense de 2014, 2018 y 2022, en la Primera División sí hay un equipo que sueña con contar con el jugador.

Wílder Eusse, presidente del Municipal Liberia, confesó que para el club sería un honor fichar a un futbolista como Campbell; sin embargo, más allá de lo deportivo, considera la operación completamente inviable.

Campbell disputó el último torneo con Alajuelense, pero finalizó su vínculo y todavía no define su futuro.

“Sería un honor sumar a un jugador como Campbell a nuestra planilla, pero siendo muy realistas no nos alcanza el presupuesto. Nosotros manejamos una asociación a la que damos cuentas y sería muy irresponsable dejar comprometida a la institución”, reflexionó.

El dirigente explicó que, por más esfuerzos que hagan, no existe una posibilidad de que puedan llegar al rango salarial de Joel.

“Deportivamente nos encantaría, pero es inviable para nosotros”, sentenció.

Liberia se centra en el mercado internacional para encontrar un jugador que le brinde a José Saturnino Cardozo características similares a las que aportaba Joaquín Alonso Hernández, futbolista que era la referencia ofensiva del equipo y que ahora jugará con Cartaginés.