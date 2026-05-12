Un equipo de Costa Rica no le cierra las puertas a Joel Campbell

En Herediano y Saprissa respondieron con un contundente no. El interés por tenerlo en la planilla no existe y, de esta forma, Jafet Soto, presidente de los florenses, y Erick Lonis, encargado de los temas deportivos en el cuadro morado, acabaron con cualquier tipo de especulación.

Joel Campbell no está en los planes para el próximo campeonato. Alajuelense, su último club, no lo ha descartado, pero tampoco le han renovado.

Carlos Vela, gerente deportivo de los manudos, dijo que, si el nuevo entrenador del equipo cuenta con él, se sentarían a negociar, siempre y cuando esté disponible, porque Campbell puede ver otras opciones.

Para dónde va Joel, solo él lo sabe y, hasta el momento, no ha mencionado nada de su futuro. Lo que sí es claro es que las puertas se le cierran en un lado y en otro.

Sin embargo, hay un equipo que está dispuesto a negociar con Joel, siempre y cuando las condiciones económicas lo permitan.

“El interés en un jugador de la trayectoria de Joel siempre puede existir. Ahora, habría que analizar condiciones económicas para, ahí sí, ver posibilidades”, dijo Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, cuando La Nación le consultó si en la institución habría posibilidad para Campbell.

Leonardo Vargas dejó claro que, hasta el momento, él no ha hablado con Joel; no han tenido acercamiento, pero no descartó tenerlo. Su respuesta no fue un rotundo no, como el que dieron en Saprissa y Herediano.

“Medford no ha solicitado a ningún jugador en particular; uno sí, pero no es ninguno de esos dos. Gian Mauro (Morera) tampoco y Joel (Campbell) tampoco”, destacó Erick Lonis.

Joel Campbell terminó contrato con la Liga y, para que siga en el club, debe ser una solicitud del nuevo entrenador. De momento es jugador libre y puede negociar con quien quiera. (Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Jafet Soto fue enfático y sentenció con un certero “no” cuando le preguntaron si al Team le gustaría contar con Campbell como fichaje.

“Aquí el que arma los equipos soy yo, la verdad es esa, y no, no lo tenemos en planes”, afirmó Jafet Soto.

El exjugador de clubes como Arsenal FC, Real Betis y Club León volvió al país como una de las grandes figuras del campeonato nacional.

Sin embargo, entre lesiones, irregularidad y un semestre muy golpeado colectivamente para la Liga, el proyecto nunca terminó de explotar como muchos esperaban. Joel firmó con los rojinegros en 2023, en medio de una gran expectativa, donde se mencionó que Saprissa lo quería.

Al final se vistió de rojinegro y no llegó a ser la figura que todos esperaban, el jugador que brilló con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014.