¿Le interesa Joel Campbell a Herediano? Jafet Soto dio la respuesta más contundente

Joel Campbell militó el último torneo con Alajuelense, pero de momento no ha recibido oferta de renovación.

Jafet Soto, presidente del Herediano, no se anduvo con rodeos y respondió de forma contundente sobre si le interesa Joel Campbell para el próximo torneo.

El jerarca florense fue enfático y sentenció con un certero “no” cuando le preguntaron si al Team le gustaría contar con Campbell como fichaje.

“Aquí el que arma los equipos soy yo, la verdad es esa, y no, no lo tenemos en planes”, afirmó.

Joel Campbell terminó contrato con Alajuelense y actualmente se encuentra sin equipo, mientras que en Saprissa también han negado tener interés en el mundialista de 2014, 2018 y 2022.

Los rojinegros esperan nombrar a su nuevo entrenador antes de definir la eventual continuidad de Joel y otros futbolistas.