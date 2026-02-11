José Saturnino Cardozo: ‘Ganarle a un campeón no sucede todos los días’

Antes de dar declaraciones, José Saturnino Cardozo primero estrechó la mano del técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez, luego de que el Municipal Liberia logró lo que nunca había hecho: avanzar a una semifinal del Torneo de Copa.

Después del saludo entre estrategas, en la transmisión de FUTV le dijeron al paraguayo que él no le ganaba una serie al “Macho” desde que Toluca y Alajuelense se enfrentaron en 2014 en las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf.

Ante eso, José Saturnino Cardozo apuntó: “Ya nos enfrentamos casi que una vez a la semana, siempre hablamos y la verdad el aprecio y el respeto siempre hacia el profe, y contento con el triunfo”.

El técnico de Liberia manifestó que los jugadores jóvenes demostraron que tienen mucha calidad y que le gustó ver cómo se comportó su equipo ante la Liga, porque los pamperos venían de un golpe duro, tras caer por goleada contra Puntarenas en el campeonato nacional.

“Ahora yo creo que se mostró un equipo que tiene carácter, que tiene personalidad, que cuando se enfrentan Liberia contra la Liga o la Liga contra Liberia se ven buenos partidos de los dos equipos, más allá de los resultados”, destacó.

Liberia derrotó a Alajuelense en los dos partidos de los cuartos de final del Torneo de Copa y el paraguayo aseguró que eso no lo hace cualquiera.

“Ganarle a un campeón, a un gran rival como la Liga no sucede todos los días y estoy muy orgulloso por los muchachos, porque ganarle dos partidos seguidos a la Liga no es fácil”, afirmó José Saturnino Cardozo.

Al igual que sus hombres, él está entusiasmado con la idea de poder disputar la final del Torneo de Copa que será a partido único en abril en el Estadio Edgardo Baltodano.

Pero para eso, a finales de marzo se enfrentarán contra el vencedor de la serie entre Saprissa y Carmelita, en la que los morados llevan una ventaja de 6-0.

“Cuando empezamos a visualizar esto, la final va a ser acá en Liberia y qué mejor que tratar de lograr ese objetivo. Es la primera vez en la historia que llegamos a unas semifinales el Torneo de Copa y estoy muy contento por todos acá, por el profesionalismo”, citó.

Además, recordó que siempre les repite a sus futbolistas que van a encarar un juego donde nunca ni el actor principal sabe lo que va a pasar.

“Se puede ganar, se puede perder, pero siempre les pido una buena actitud, dejar todo en el campo de juego, respetar el estilo de juego que tenemos nosotros”.

Para él, Liberia sale fortalecido después de eliminar a Alajuelense, porque aseguró que jugaron contra un gran rival.

“Hay que felicitar a los muchachos, a la gente que salió muy golpeada del partido pasado, igual que nosotros, y vinieron nuevamente a ver a los muchachos”, subrayó.

Pero también llama la atención que Liberia muestra una cara en este Torneo de Copa y otra en el campeonato nacional.

“Increíble como es el fútbol, tenemos siete lesionados y la Copa te da la posibilidad de jugar con cuatro o cinco jóvenes, que muchas veces estando en la liga te cuesta un poco más.

”Estamos en ese momento y lo que buscamos es tener estabilidad en el torneo y seguir creyendo en lo que estamos haciendo, que nos llevó a clasificar en el torneo pasado”, detalló.

Su intención es que Liberia sea un equipo ordenado, con ideas claras de lo que tienen que hacer.

“De repente perdí un poco ese rumbo, pero a la vez por todo lo que sucede en el entorno y que muchas veces ustedes no saben. Jugadores lesionados, jugadores que no entrenan en la semana por lo mismo y tenemos que ver jugadores que se puedan adaptar al sistema que queremos nosotros”, concluyó José Saturnino Cardozo.

