Puro Deporte

José Saturnino Cardozo: ‘Ganarle a un campeón no sucede todos los días’

José Saturnino Cardozo se siente orgulloso porque su equipo hizo lo que no había logrado en su historia

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Liberia
José Saturnino Cardozo sueña en grande con el Municipal Liberia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José Saturnino CardozoAlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseTorneo de CopaLiberia vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.