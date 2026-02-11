José Saturnino Cardozo apuesta por ir a la segura en el partido de la verdad

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Saturnino Cardozo buscará meter a Liberia en las semifinales del Torneo de Copa.

José Saturnino Cardozo cuenta los minutos para que empiece el partido entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense, porque sabe que esta noche podría ser importante para su equipo.

El técnico paraguayo quiere que su equipo avance a las semifinales del Torneo de Copa. Aunque los pamperos tienen una ventaja de 1-0 tras imponerse en el juego de ida, desde la semana pasada reconoció que esta serie ante la Liga se encuentra abierta.

Liberia no muestra el mismo comportamiento en el Torneo de Clausura 2026 que en el Torneo de Copa y es algo a lo que José Saturnino Cardozo le pone atención.

Pero de momento, se concentra en el partido de este martes, en el que solo uno de los dos equipos continuará con vida en el Torneo de Copa.

La decisión de José Saturnino Cardozo es que su once estelar está conformado por Antonny Monreal, Christian Reyes, Yeison Molina, Huber Farrier, Waylon Francis, Abner Hudson, Jared Ríos, Sebastián Padilla, Yoserth Hernández, Joyfer Chal y Joaquín Alonso Hernández.

Además, tiene como opciones de cambio a Joel Castrillo, John Paul Ruiz, Shawn Johnson, Mauricio Villalobos, Fabricio Zúñiga, Dylan Rodríguez, Ricardo Peña, Lorenzo Orellano, Fernando Lesme y Francisco Rodríguez.

