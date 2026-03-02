José Saturnino Cardozo afirma estar en deuda con la afición del Municipal Liberia

El técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, comentó en conferencia de prensa que la victoria ante Sporting FC representa un alivio para el camerino y para la afición, pero explicó que se encuentra “en deuda” con los seguidores liberianos.

El estratega reconoció que el equipo no ha estado a la altura: “Estamos en deuda con nuestra afición porque no es lo que esperábamos”, señaló.

A pesar de esto, destacó la actitud del plantel y la disposición para trabajar más fuerte en medio de los resultados adversos.

Cardozo aseguró que, a su criterio, el equipo solo jugó mal en dos partidos durante la primera vuelta. En el resto, dijo que propuso, generó opciones y mostró una idea clara, pero falló en la definición.

“El rival te llega una o dos veces y concreta. Nosotros generamos muchas y no concretamos”, explicó.

El estratega abordó la falta de gol, uno de los problemas del equipo en el torneo y desde su experiencia como exdelantero, subrayó la importancia de la repetición en los entrenamientos: “El gol no llega por casualidad, llega por trabajo”, expresó.

El técnico enfatizó que el principal ajuste pasó por recuperar la solidez defensiva y el equilibrio colectivo, indicó que el calendario anterior, con partidos miércoles y sábado, limitó el trabajo táctico y físico, puntos claves para él.

Según el entrenador, en algunos encuentros el equipo no compitió con todos sus futbolistas al mismo nivel. En el vestuario hablaron con firmeza para reencontrar el camino que los llevó a competir en posiciones más altas.

La expulsión de Yoserth Hernández obligará al cuerpo técnico a mover piezas para el próximo compromiso, Cardozo reconoció que, con un plantel corto y varios jóvenes en formación, cada ausencia pesa.

Cardozo fue consultado sobre la designación de Fernando Batista al frente de la Selección de Costa Rica; el técnico evitó profundizar y deseó éxito al nuevo seleccionador.

Con este resultado, Liberia busca tomar impulso en la segunda vuelta del Clausura 2026, con la intención de corregir errores.