José Saturnino Cardozo afirma estar en deuda con la afición del Municipal Liberia

José Saturnino Cardozo explicó la deuda que tiene con la afición y la falta de trabajo físico

Por Isaac Vega
José Saturnino Cardozo Municipal Liberia Puntarenas FC Torneo Clausura 2026 7 de febrero del 2026 Cortesía: Municipal Liberia
José Saturnino Cardozo y Liberia consiguieron su segunda victoria en el Clausura 2026. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)







José Saturnino CardozoMunicipal LiberiaClausura 2026
