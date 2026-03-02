El equipo de José Saturnino Cardozo saca la victoria y mantiene a Sporting cerca de la zona del descenso

El Municipal Liberia consiguió su segunda victoria en el Clausura 2026 y sube en la tabla.

El Municipal Liberia se impuso a Sporting FC en la jornada 9 del Clausura 2026 por la mínima (1-0) y mantiene a los griegos en la zona con peligro de descenso.

Sporting y Guadalupe compiten por continuar en Primera División y la derrota de los guadalupanos ante el Deportivo Saprissa le abrió la oportunidad a los albinegros de alejarse hasta ocho puntos, una brecha que sería enorme a estas alturas de la temporada.

Sin embargo, el equipo de José Saturnino Cardozo sacó la victoria con un gol de Joaquín Alonso Hernández en el minuto 51’; tras un centro y un error en la defensa visitante, solo tuvo que empujar el balón para dejar a Sporting con 24 puntos en la tabla acumulada, mientras que Guadalupe tiene 19.

El triunfo de los liberianos significa la segunda victoria en el Clausura 2026 y llegan a las ocho unidades, los mismos que Sporting y tan solo a una de Alajuelense.

El juego desde el inicio fue muy físico y las amonestaciones no faltaron, nueve tarjetas amarillas y una roja para el liberiano Yoserth Hernández, quien tras una fuerte entrada al tobillo de Marco Ureña vio la expulsión sin necesidad del VAR, en la segunda parte.

Al juego le dieron siete minutos de tiempo adicional, debido a la gran cantidad de faltas, y Sporting intentó buscar el empate, aunque el marcador no se movió.

El Municipal Liberia de José Saturnino irá de visita en la próxima fecha al Estadio Municipal de Pérez Zeledón, ante unos Guerreros que tuvieron una mala primera vuelta.

Por su parte, Sporting FC deberá visitar “La Cueva” y enfrentará al Deportivo Saprissa de Hernán Medford, que lleva seis victorias consecutivas y sin duda alguna buscará la sétima.