El equipo de José Saturnino Cardozo saca la victoria y mantiene a Sporting cerca de la zona del descenso

El Municipal Liberia recibió a Sporting FC en el cierre de la primera vuelta y deja a Sporting en los últimos puestos de la tabla acumulada

Por Isaac Vega
Municipal Liberia consiguió la segunda victoria en el Clausura 2026 y sube en la tabla.
El Municipal Liberia consiguió su segunda victoria en el Clausura 2026 y sube en la tabla. (@admliberia/Municipal Liberia)







