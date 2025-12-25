José Giacone regresa a Herediano: vea las estadísticas del técnico argentino en el fútbol de Costa Rica

José Giacone fue campeón en 2017 con Pérez Zeledón y en 2019 con Herediano,

El Club Sport Herediano trajo de regreso a José Giacone, donde logró alzar el trofeo de campeón. Ante esta noticia ¿por cuáles equipos costarricenses pasó y cuál fue su rendimiento? A continuación podrá conocer todos los números.

El primer equipo que Giacone dirigió fue el Club de Fútbol UCR en el 2012, y se mantuvo hasta el 2015. Con la UCR, Giacone logró el ascenso a la primera división en 2013 y clasificó a semifinales, donde cayó ante Saprissa con un marcador global de 4-2.

Con la UCR estuvo en cuatro torneos nacionales, dirigió 95 encuentros con un balance de 32 victorias, 30 empates y 33 derrotas; promedió 1,33 puntos por juego antes de marcharse.

Tras un pequeño periodo como entrenador asistente de Jeaustin Campos, José Giacone firmó con el Belén FC (actual Guadalupe FC) en el 2015.

Con el Belén FC dirigió 31 encuentros, donde logró avanzar una vez más a una semifinal en el Torneo de Clausura 2016, esa vez fue eliminado por el Club Sport Herediano.

Con 13 victorias, 10 empates, 8 derrotas y un promedio de puntos de 1,58 por juego, Liga Deportiva Alajuelense lo contrató para el inicio de la Apertura 2016.

Con los manudos Giacone se mantuvo solo la mitad del torneo, de 9 encuentros perdió 4 y empató 2, además de un balance de gol neutro (8 anotados y 8 recibidos).

Tras este corto paso por Alajuelense, llegó el Municipal Pérez Zeledón, equipo donde más tiempo estuvo (setiembre 2016 - setiembre 2019).

La estadía de Giacone con los Guerreros del Sur es recordada por el primer y único título del equipo, conseguido en el 2017 ante Herediano. Dos años después, llevo a Pérez Zeledón a una segunda fase de nuevo, sin embargo, fueron eliminados por el Deportivo Saprissa.

Con 148 encuentros, 59 victorias, 43 empates, 46 derrotas y un título nacional, José Giacone se despidió de Pérez Zeledón y emigró a Heredia.

En setiembre del 2019, Giacone firmó con el Club Sport Herediano, donde estaría poco menos de un año, sin embargo, fue tiempo suficiente para conseguir su segundo título nacional.

Tras eliminar a Saprissa, el Herediano de Giacone ganó el título ante Liga Deportiva Alajuelense; el siguiente torneo, el mismo equipo rojinegro se encargaría de eliminarlos en semifinales y con esto terminó su periodo en Herediano.

Luego, tuvo pasos por Jicaral y Sporting sin grandes momentos y su último club costarricense antes de anunciar su regreso a Herediano fue el Deportivo Saprissa, donde su mayor logro fue llegar a la final ante Herediano, la cual perdió con un global de 3-2.

Los números de José Giacone en el fútbol de Costa Rica se ven así: