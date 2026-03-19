José Giacone fue contundente sobre la eliminación de Alajuelense y el caso de Alejandro Bran

José Giacone se manifestó sobre el caso de Alejandro Bran, a pocas horas del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

No solo Jafet Soto habló este jueves sobre Liga Deportiva Alajuelense y el escándalo en el que está envuelto Alejandro Bran. También lo hizo el técnico del Herediano, José Giacone.

Ambos se manifestaron en una conferencia de prensa convocada por el Team para presentar a Gollo como un nuevo patrocinio.

Cuando tomó el micrófono para responder consultas de la prensa, José Giacone hizo alusión a lo que fue la despedida de Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf contra LAFC.

“Lógicamente que haber quedado eliminados para ellos no es bueno, las circunstancias que se dieron en una serie que fue muy cerrada y perder sobre el final siempre es un golpe. Pero también es la realidad de nuestro fútbol y no me voy a extender en eso”, respondió José Giacone ante una pregunta que le efectuaron.

Luego de eso, hizo alusión directa a Alejandro Bran, quien este jueves a primera hora se vio inmerso en una situación que requirió la intervención de la Fuerza Pública, en una situación que parece ser mucho más grave que solo un problema por ruido con vecinos del condominio donde vive.

Eso porque en las últimas horas empezaron a circular videos que comprometen al futbolista de la Liga y de la Selección de Costa Rica, por el estado en que se ve y la manera en la que habla cuando lo iban a detener.

“Lo que pasó con Alejandro nada, son situaciones de la vida, donde el jugador va a tener que asumir sus responsabilidades y sus consecuencias”, afirmó José Giacone.

El técnico de los rojiamarillos recordó que en el pasado dirigió a Alejandro Bran y lo conoce bien.

“Es aprendizaje, a veces el tema de una vida pública te expone a situaciones muy mediáticas, que venden mucho y tal vez no tienen piedad con una situación que cualquier joven vive, es la realidad.

”Y se le cae al jugador para vender. Así que bueno, los medios siempre aprovechan esas situaciones. Yo a él le deseo siempre lo mejor, es un gran muchacho y que aprenda de los errores”, comentó José Giacone.

Herediano y Alajuelense jugarán el sábado 21 de marzo, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

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