Puro Deporte

José Giacone fue contundente sobre la eliminación de Alajuelense y el caso de Alejandro Bran

Esto dijo José Giacone al recibir preguntas directas sobre Alejandro Bran y Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
06/02/2026/ fotos de Jose Giacone director técnico de Herediano durante rueda de prensa / foto John Durán
José Giacone se manifestó sobre el caso de Alejandro Bran, a pocas horas del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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