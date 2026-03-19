Jafet Soto tenía algo que decir sobre el escándalo de Alejandro Bran

Jafet Soto fue parte de una conferencia convocada por Herediano y ahí no podía dejar de emitir unas palabras sobre el escándalo en el que está envuelto Alejandro Bran, después de que tuvo que intervenir la policía este jueves.

El conflicto en el condominio donde vive el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense va más allá de un problema entre vecinos y el sonido de una motocicleta, que está prohibida en el reglamento del club.

Durante el transcurso de la mañana, comenzaron a circular videos de la detención de Alejandro Bran, que lo comprometen más.

¿Qué dijo Jafet Soto? “A Alejandro lo conozco desde los ocho años, pienso que son experiencias, y cada persona puede pasar, buenas, malas y tendrá que enfrentrarlo como cualquier persona, como cualquier profesional tenemos que enfrentar los actos que hizo. Y ya lo demás, pues él tiene un club y el club será el patrón y el responsable de saber qué va a pasar con Alejandro, o no pasa nada”, comentó el presidente de Fuerza Herediana.

Añadió que su criterio es que se trata de una situación muy institucional, que le corresponde en este caso a Alajuelense.

“Lo que digo, lo digo por el aprecio que le tengo a él de toda una vida en el Herediano. Hubo decisiones que en algún momento lo llevaron a otro equipo por el bien de él, profesionalmente, y ahora pues no está conmigo, pero ojalá que se decida lo mejor para él, porque es un buen muchacho”, manifestó Jafet Soto.

En lo deportivo, Herediano y Alajuelense se enfrentarán este sábado, a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado.

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