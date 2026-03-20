José Giacone apacigua al pueblo herediano antes del crucial duelo contra Alajuelense

Después de recibir diversos señalamientos en redes sociales por parte de aficionados del Club Sport Herediano, e incluso cuestionamientos de la prensa deportiva nacional, el técnico José Giacone volverá a alinear como titular a una de sus grandes figuras, el cual quedó en banca frente al Municipal Liberia.

El cubano Marcel Hernández, goleador del campeonato con cinco anotaciones, no fue estelar frente al Municipal Liberia en la derrota de los florenses (1-2) el fin de semana pasado, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

No obstante, en el duelo de este sábado ante Alajuelense, en el mismo escenario a las 8 p. m., Marcel regresaría a la titularidad en un crucial compromiso por la lucha del primer lugar.

El estratega argentino explicó por qué había dejado al cubano en la banca durante los primeros 45 minutos, a pesar de ser la principal figura ofensiva, lo cual fue cuestionado por los seguidores del Team.

“En la semana yo vi que podíamos hacer un trabajo de desgaste (ante la defensa de Liberia) con algunos muchachos en el primer tiempo. Pienso que en la segunda parte, cuando ingresó Marcel, lo hizo correctamente y anotó un gol. Marcel es el goleador del campeonato y un jugador muy importante para nosotros”, indicó Giacone.

No obstante, el bajo nivel mostrado por el plantel en la primera parte frente a los liberianos, así como la poca generación ofensiva, no fue bien visto por los aficionados heredianos, quienes silbaron al entrenador y pidieron el ingreso del cubano al medio tiempo, para tener mayor presencia en el área.

En la segunda parte ante los liberianos, ingresó Marcel, anotó el gol del descuento y estuvo muy cerca de conseguir una segunda conquista. Motivos suficientes para devolverle la titularidad y apaciguar los ánimos de los seguidores florenses.

“Lamentablemente, ante Liberia no habíamos anotado otro gol por diferentes circunstancias y no pudimos capitalizar la capacidad de Marcel, quien es muy importante para nosotros, al igual que todos los jugadores. Pero también él es vital en la parte ofensiva”, aseguró Giacone.

El timonel del Herediano reiteró que en el plantel hay una buena competencia, por lo que todos tienen su oportunidad con el fin de apoyar al equipo cuando más se les necesite.