Puro Deporte

José Giacone apacigua al pueblo herediano antes del crucial duelo contra Alajuelense

El técnico del Herediano, José Giacone, habló de la suplencia de una de sus figuras ante Liberia, que volverá a ser estelar

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Herediano
El cubano Marcel Hernández marcó su quinto gol del Torneo Clausura 2026 ante el Municipal Liberia, tras ingresar de cambio. (Mayela Lopez/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoMarcel HernándezTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.