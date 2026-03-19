José Giacone tomó medidas para enfrentar a Alajuelense: ‘Nos hicimos los reclamos y analizamos las responsabilidades’

El técnico José Giacone intentará volver al camino de la victoria con el Herediano, luego de dos derrotas consecutivas.

Si el Club Sport Herediano desea mantener las esperanzas de ganar la primera fase del Torneo Clausura 2026, debe derrotar este sábado a la Liga Deportiva Alajuelense en un partido que se disputará a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Los rojiamarillos, quienes dominaron la cima durante nueve fechas, vienen de perder dos partidos consecutivos ante Saprissa (1-2) y Municipal Liberia (1-2), por lo que se estancaron en 22 puntos y fueron superados por Cartaginés, que tiene 23 y ahora lidera el campeonato.

Saprissa es tercero con 21 puntos y Alajuelense llegó a 18 unidades, por lo que un nuevo traspié podría alejarlos aún más de la primera casilla.

Eso lo sabe muy bien el técnico José Giacone, quien confía en su plantel y espera no repetir los errores en defensa que provocaron dos dolorosas derrotas que hoy tienen al Team contra las cuerdas.

“Tuvimos una semana para mentalizarnos y trabajar en cancha. Liga Deportiva Alajuelense es un rival directo, los vamos a enfrentar en casa y vamos a hacer todo lo posible para ganarle”, explicó Giacone.

De acuerdo con el estratega rojiamarillo, no se puede subestimar a la Liga por haber perdido la serie de Concacaf ante Los Ángeles FC.

“Haber quedado eliminados para ellos no es bueno. Las circunstancias que se dieron en una serie muy cerrada y perder sobre el final siempre es un golpe. Por esa razón no debemos permitir ese tipo de desatenciones en las que incurrimos y que nos costaron las derrotas”, agregó Giacone.

José Giacone tomó medidas

De acuerdo con el timonel florense, Herediano siempre está obligado a ganar, y aún más en los compromisos en casa, donde no pueden dar ventajas.

“Tuvimos un par de derrotas; hablamos de eso a lo interno, nos hicimos los reclamos y analizamos las responsabilidades de cada uno. Debemos dejar esas dudas de lado para el día del partido y llegar con toda la determinación de no cometer los mismos errores”, declaró Giacone.

Para José Giacone, por la experiencia y bagaje del técnico Óscar Ramírez, se pueden esperar sorpresas y no pueden confiarse si desean salir con un marcador favorable.

“Óscar siempre trata de sorprender con pequeños detalles. Cambió el sistema por el rival que les ha tocado. En la Concacaf ha sido más conservador por la calidad del oponente. Nosotros trataremos de neutralizarlos e imponer nuestro estilo para poder ser dominantes”, enfatizó Giacone.

Para el entrenador rojiamarillo, no pueden perder la calma, por lo que es necesario volver a las bases del inicio del certamen para evitar los desatenciones que les han costado caro en los dos últimos compromisos.

“Hay que analizar todo, hablar con ellos sobre la toma de decisiones y ver soluciones. Debemos tratar de que no sucedan las mismas cosas que echaron por tierra los resultados anteriores. Tenemos la capacidad para salir de la adversidad y seguir creciendo a partir de ella”, concluyó Giacone.