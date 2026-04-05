Jorge Martínez le da un consejo a Hernán Medford en FUTV luego del partido de Saprissa

El periodista de FUTV Jorge Martínez se permitió darle un consejo al entrenador de Saprissa, Hernán Medford, apenas terminó el compromiso que los morados le ganaron a Pérez Zeledón 4-0.

La intervención de Martínez se dio luego de la conferencia de prensa de Medford, en la cual hizo sus habituales reclamos contra la prensa, como de costumbre con un tono de molestia. Incluso, lanzó a los periodistas el consejo de que repasen los partidos, tal y como hace él mismo.

Jorge Martínez no lo dejó pasar y cuando el pase volvió al estudio le dijo al técnico morado: “Hernán, ya estamos grandes, nos conocemos desde hace tiempo, voy a darle un consejo: ojalá algún día saboree una victoria”, afirmó el comunicador en referencia a la actitud que suele tener Medford en las conferencias, sin importar el resultado.

“Este fue un partido que manejaron y tuvieron efectividad al final”, añadió Martínez, en referencia a lo que hizo Saprissa en el partido, que resolvió en los últimos minutos.

“Consejo con mucho respeto para Hernán”, cerró su intervención Jorge Martínez con una sonrisa.

El periodista ya había tenido unas palabras para el técnico saprissista hace unas semanas, cuando lo corrigió en otra transmisión. En esa oportunidad, Medford había dicho que solo tuvo 48 horas de descanso antes de un partido, cuando en realidad fueron 67, una diferencia considerable en términos de recuperación, pues significa casi un día adicional.