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Jorge Martínez le da un consejo a Hernán Medford en FUTV luego del partido de Saprissa

El periodista de FUTV Jorge Martínez tuvo unas palabras para Hernán Medford luego de la conferencia de prensa del técnico de Saprissa

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Por Esteban Valverde
Jorge Martínez de FUTV le aclaró al entrenador de Saprissa, Hernán Medford, cuántas horas de descanso tuvieron antes de enfrentarse a Herediano.
Jorge Martínez, de FUTV, y Hernán Medford, entrenador del Saprissa. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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