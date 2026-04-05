Saprissa sufre, pero al final saborea y festeja una contundente goleada

Cierre de infarto para Saprissa, que sufrió, pero en los últimos minutos del partido, saboreó una paliza de 4-0 ante Pérez Zeledón.

Los morados supieron tener paciencia, aguantaron y después, con todo mérito, aplastaron al conjunto generaleño, que llegó a defenderse y se fue apaleado y humillado.

Saprissa llegó por los costados, por el centro, estremeció el horizontal, pero al terminar el primer lapso no pudo abrir el marcador. El juego en el primer periodo finalizó 0-0, pero fue para que terminara al menos con dos goles de ventaja para los locales.

Pero en el fútbol no se gana con llegadas, con los gritos de “uyyy” del aficionado, sino sacudiendo las redes, y los morados no pudieron abrir el marcador.

Bancy, Tomás Rodríguez, Paradela, Jefferson y Gerald Taylor, quien sacudió el horizontal, erraron frente al marco defendido por Bryan Segura.

En el cierre, al minuto 84, acabó el sufrimiento para los aficionados morados, la agonía porque el gol no llegaba. Mariano Torres, el capitán, abombó las redes al 84 y luego Jefferson Brenes, al 88, hizo un golazo para decretar el 2-0.

Para terminar de saborear, en una jugada de contraataque, Gerson la culminó con la goleada 3-0 y, para cerrar, Rachid Chirino se echó a la bolsa a la afición y colocó el 4-0.

Tomás Rodríguez estuvo muy esforzado, pero se le negó el gol. Al final, Saprissa goleó 4-0. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Torres sacó un derechazo y sacudió las redes, tras el desvío de Eduardo Pastrana, y cuatro minutos después fue Jefferson, quien hizo vibrar el Saprissa.

Al minuto de juego la tuvo Bancy Hernández, pero su disparo, al entrar al área por la derecha, salió desviado sobre el horizontal.

Al 13, remate de tiro libre de Mariano Torres y Bryan Segura rechazó de buena forma.

Al minuto 18, Tomás Rodríguez se sacó a un rival, avanzó al área, disparó con derecha y Bryan Segura rechazó; en el rebote, Bancy no pudo enderezar a marco.

Al 22, de nuevo se la perdió Bancy Hernández: remató a boca de jarro y en la línea la sacó Luis José Hernández.

Gerald, al minuto 27, también lo intentó, pero la pelota se estrelló en el ángulo superior izquierdo del marco del guardameta generaleño.

Saprissa dominó por completo a Pérez Zeledón, que en el primer lapso no hizo ni un solo disparo directo.

Los sureños se limitaron a defender, a hacer un bloque bajo y esperar a los morados. Ni siquiera apostaron al contraataque y, cuando tuvieron el balón, no lograron tres o cuatro pases seguidos.

Manuel Morán, quien por lo general es un peligro en ofensiva, se vio con más trabajo defensivo que metiendo en problemas a la zaga saprissista, pero es que el panameño estaba solo en ataque y la pelota no le llegaba.

Bancy Hernández no estuvo fino de cara al gol. El nicaragüense falló varias opciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El segundo tiempo fue una copia al carbón del primero: un solo dominador, un equipo empecinado en anotar y el otro en defender.

Bryan Segura creció, fue protagonista y tapó todo lo que le enviaban, aunque al final borró con el codo todo lo bueno que había hecho en el partido.

Buen juego de Saprissa, que cerró con paliza, primero en jugada de contragolpe, que Gerson Torres coronó con gol. Bryan Segura, que hasta ese momento era lo mejor de Pérez Zeledón en defensa, salió quién sabe a qué y Gerson lo dejó botado en el camino y puso la goleada.

Tras otra mala salida del arquero visitante, Rachid Chirino selló la paliza con el 4-0 y, ojo, parece que de los silbidos ya pasó a los aplausos.

Gol de Saprissa Copiado!

Al minuto 84 se le hizo a Saprissa. Lo anotó el capitán, Mariano Torres puso el 1-0. Le costó a los morados y parecía que el partido terminaba con el 0-0, pero Torres sacó un derechazo y sacudió las redes, tras el desvío de Eduardo Pastrana. Cuatro minutos después, al 88, Jefferson Brenes marcó el 2-0.

Todo sigue igual Copiado!

El segundo tiempo es una copia del primero. Saprissa manda, pero no es certero, ha tenido las opciones, pero no logra abrir el marcador. En 60 minutos el juego sigue 0-0.

Dominio de Saprissa Copiado!

El primer tiempo terminó y le hizo lo más importante, el gol. Saprissa llegó por los costados, por el centro, estremeció el horizontal, pero al terminar el primer lapso, no pudo abrir el marcador. El juego en el primer periodo finalizó 0-0.

Saprissa manda Copiado!

Saprissa manda en la cancha, el juego se disputa en territorio de Pérez Zeledón, que contó con el horizontal para evitar la caída de su marco. Al minuto 27, Gerald Taylor sacudió el poste y, por lo que pasa en el compromiso, los morados merecen ir ganando.

¿Qué pasa en el partido? Copiado!

Saprissa domina las acciones, pero no ha podido vulnerar el buen planteamiento defensivo de Pérez Zeledón. Solo dos opciones han tenido los morados para llevar peligro, por medio de Bancy Hernández y en tiro libre de Mariano Torres. Los visitantes, en 19 minutos de juego, no han efectuado un disparo directo.

Arranca el juego Copiado!

Saprissa salió a la cancha a mandar, a imponer las condiciones. Los morados quieren llevar la iniciativa y tratar de abrir el marcador lo más pronto posible, pero Pérez Zeledón presenta un equipo que puede dar la sorpresa, sobre todo con acciones al contraataque.

Así alinea Saprissa Copiado!

El Deportivo Saprissa está listo para saltar a la cancha y buscar la victoria contra Pérez Zeledón; el triunfo le podría dar el primer puesto del certamen, siempre y cuando Herediano no sume en su visita a Puntarenas. Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, David Guzmán, Luis Paradela, Bancy Hernández, Jefferson Brenes y Tomás Rodríguez.

1️⃣1️⃣ Así jugaremos esta tarde contra Pérez Zeledón 💜 pic.twitter.com/2vND9Sq5D1 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 5, 2026

Saprissa está de regreso: el cuadro morado vuelve a las canchas para disputar un juego más del campeonato. Los dirigidos por Hernán Medford disputarán la fecha 14 en su Cueva, el Estadio Ricardo Saprissa.

A las 3 p.m. rodará el balón: los tibaseños reciben a Pérez Zeledón en un encuentro que, en caso de ganar, permitirá a Saprissa asumir el primer lugar con 27 puntos, uno más que Cartaginés y dos más que Herediano. Sin embargo, los florenses visitan a Puntarenas a las 5 p.m., por lo que dependerá de ellos conservar o no la cima del torneo.

Saprissa motivado Copiado!

Saprissa llega motivado luego de dejar tendido a Liberia en las semifinales del Torneo de Copa con marcador global de 6-2. En el partido de vuelta en Tibás, goleó 5-1 a los liberianos. Por si fuera poco, Hernán Medford y su cuerpo técnico recuperan a los seleccionados Abraham Madriz, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor y Jefferson Brenes, quienes están de regreso, así como al cubano Luis Javier Paradela y al nicaragüense Bancy Hernández, convocados a sus respectivas selecciones.

Dónde verlo Copiado!

También ya recuperados, e incluso con minutos en la Copa contra Liberia, están David Guzmán y Joseph Mora. Recuerde que el compromiso ante los generaleños es a las 3 p.m. y usted puede verlo por la transmisión de FUTV o seguirlo en este en vivo de “La Nación”.

Penúltimo Copiado!

Pérez Zeledón es penúltimo del certamen con 12 puntos en 13 fechas. Posee dos más que Guadalupe y además recién cambió de entrenador: el club despidió al mexicano Luis Orozco y nombró a Roberth Arias, quien también funge como gerente deportivo de la institución. Los generaleños solo tienen un partido bajo el mando de Arias y lo ganaron como locales, 3-1 frente a Cartaginés.

Ahora el reto es mayor para los del Sur, pues en seis juegos de visita en el certamen solo rescataron un empate en Liberia; las otras cinco salidas las saldaron con derrota.

Goleados Copiado!

Además, en la última visita al estadio morado, a finales de setiembre del año pasado, salieron goleados 3-0. En los últimos 10 juegos entre ambos, sin importar el escenario, la ventaja es amplísima para los tibaseños, quienes suman siete victorias. Pérez Zeledón solo logró tres empates.

Ventaja de Saprissa Copiado!

En 72 juegos entre ambos conjuntos, Saprissa tiene 47 triunfos y 17 empates; los generaleños solo han ganado ocho compromisos. En su campo, Saprissa acumula 18 partidos sin derrota contra Pérez Zeledón.

El árbitro Copiado!

El partido de esta tarde será dirigido por Brayan Cruz, quien será asistido por Jeriel Valverde y Edwin Salazar. El secretario arbitral será Marco Antonio Guido. Benjamín Pineda será el árbitro VAR y Octavio Jara el AVAR.

Brayan Cruz tendrá la responsabilidad de dirigir el partido de Saprissa contra Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)

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