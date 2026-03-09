Jorge Martínez contradice a Hernán Medford en plena transmisión de FUTV

Jorge Martínez de FUTV le aclaró al entrenador de Saprissa, Hernán Medford, cuántas horas de descanso tuvieron antes de enfrentarse a Herediano.

En medio de la alegría por vencer a Herediano, el técnico del Saprissa, Hernán Medford, se quejó por el tiempo de descanso que tuvieron para este partido, pero el periodista Jorge Martínez lo contradijo de inmediato.

Medford afirmó en conferencia de prensa: “Nos quisieron jugar sucio, porque nos hicieron descansar 48 horas y Heredia descansó 72, y se jodió quien nos hizo eso. Corrimos más con menos tiempo de descanso”.

El técnico morado se refería al compromiso que perdieron ante Sporting el jueves anterior, y que terminó a las 10 p. m. de ese día, mientras que este duelo ante los rojiamarillos comenzó a las 5 p. m. del domingo.

Por su parte, Herediano jugó el miércoles, por lo que tuvo un día más de descanso.

Al volver al estudio luego de la conferencia de prensa, el presentador Jorge Martínez se tomó unos segundos para contradecir a Medford, con los números a mano.

“Serían casi 72 horas (entre un partido y el otro), pero como este empezó a las 5, son 67 horas (en lugar de las 48 que se quejó Medford). Es importante consignar ese dato para que quede claro y no se preste a confusión”, indicó Martínez.

Aunque el periodista de Teletica no lo dijo, la aclaración posiblemente se debe a que las televisoras tienen mucha injerencia en la programación de los partidos, aunque Medford tampoco especificó a quién iba dirigido su dardo.

Otros entrenadores del campeonato, como Óscar Ramírez de Alajuelense y Amarini Villatoro de Cartaginés, también se han quejado por el tiempo de descanso entre partidos.