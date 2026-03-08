Saprissa vs. Herediano: hora, canal y todos los detalles de un partido que nadie se quiere perder

El Deportivo Saprissa recibe en su estadio al Club Sport Herediano, en un partido donde los morados no pueden ceder terreno. El compromiso es a las 5 p.m., y los de casa están obligados a obtener la victoria para aspirar al primer puesto que poseen los florenses.

Herediano es líder con 22 puntos y seguirá en esa condición sin importar lo que suceda en la Cueva morada. Saprissa cuenta con 18 unidades y, para meter presión, requiere del triunfo para llegar a 21 puntos y quedar a solo uno de Herediano.

Dónde verlo

Tras caer en la fecha anterior en su campo frente a Sporting, a los tibaseños les urge ganar y superar el mal trago frente a los albinegros. El juego entre morados y rojiamarillos usted lo puede ver por la transmisión de FUTV.

El dilema de Medford

Hernán Medford, técnico de Saprissa, tiene una preocupación: se quedó sin contenciones, tras las lesiones de Sebastián Acuña, David Guzmán y Alberth Barahona, quien sigue en recuperación. Solo cuenta con Jefferson Brenes, aunque es probable que Barahona pueda estar, porque antes del choque anterior contra Sporting, el médico del equipo dijo que ya estaba listo para integrarse a los entrenamientos.

“Para el próximo partido en ese puesto no tenemos. Se me lesionaron los tres; el contención es un puesto de equilibrio en el equipo y no tenemos a ninguno. Todos están lesionados (Acuña, Guzmán y Barahona) y debemos ver cómo hacemos para ordenar”, dijo Medford luego del choque ante Sporting. En caso de no contar con Alberth Barahona, Medford deberá usar a Gerald Taylor en ese puesto, como lo hizo frente a los albinegros ante la lesión de Guzmán.

Ausente

Por el lado rojiamarillo, los florenses no tendrán al defensa Everardo Rubio, quien acumuló cinco tarjetas amarillas, y entre algodones se encontraba Aarón Murillo.

“El equipo viene trabajando bien. Podemos ir a Tibás con la expectativa de sacar un resultado importante. Confío en los jugadores y en el trabajo que venimos haciendo. Sabemos de la importancia del juego y lo tomamos con la seriedad debida, confiando mucho en nuestras posibilidades”, opinó José Giacone, en conferencia de prensa previa al duelo de esta tarde.

Sólido

Herediano, que viene de ganar sus últimos dos encuentros, se presenta como el equipo más goleador del certamen, con 17 tantos, y el que menos recibe; apenas le han marcado cuatro goles en 10 fechas del campeonato.

El balance

Gerardo Coto Cover, periodista y estadígrafo, recordó en sus registros que los duelos entre ambos conjuntos ya superan los 300 encuentros.

Juegos: 334

Victorias Saprissa: 133 (40%)

Empates: 105 (31%)

Victorias Herediano: 96 (29%)

Goles Saprissa: 429

Goles Herediano: 359

Balance en el Ricardo Saprissa:

Juegos: 126

Victorias Saprissa: 61 (48%)

Empates: 43 (35%)

Victorias Herediano: 22 (17%)

Goles Saprissa: 176

Goles Herediano: 101

Primer juego en el Ricardo Saprissa: 23-5-1973, Saprissa 1 (Fernando Hernández) Herediano 0.

Último juego en el Ricardo Saprissa: 22-11-2025, Saprissa 1 (Mariano Torres) Herediano 1 (Marcel Hernández).

José Giacone le ganó con Pérez Zeledón un título a Hernán Medford cuando dirigía al Herediano.

El árbitro

El partido será dirigido por Marianela Araya, quien tendrá como asistentes a William Chow y Víctor Ramírez. El secretario arbitral será Steven Madrigal. David Gómez será el encargado del VAR y Juan Gabriel Calderón, el AVAR.

Marianela Araya dirigirá el partido entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano. (Prensa Fedefútbol)

