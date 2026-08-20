Puro Deporte

Jonathan McDonald llora en plena conferencia de prensa al hablar de Alajuelense: vea el emotivo momento

Jonathan McDonald se retirará del fútbol profesional el domingo, en el partido entre Alajuelense y San Carlos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Jonathan McDonald habló por primera vez sobre su retiro formal, que será el domingo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos.
Jonathan McDonald habló por primera vez sobre su retiro formal, que será el domingo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos. (Prensa San Carlos/AD San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jonathan McDonaldAlajuelenseSan CarlosApertura 2026Retiro Jonathan McDonaldAlajuelense vs San Carlos
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.