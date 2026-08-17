Jonathan McDonald se retira del fútbol y enfrentará a este equipo en su despedida

Jonathan McDonald se despide del fútbol y lo hará defendiendo la camiseta de San Carlos.

Jonathan McDonald le dice adiós al fútbol; el delantero pone fin a una carrera de 22 años en este deporte.

A inicios de este mes, San Carlos, su actual equipo, dio a conocer que el retiro de McDonald estaba cerca.

Por medio de sus redes sociales, la Asociación Deportiva San Carlos anunció el “último baile” de Jonathan.

Con una silueta de McDonald y la leyenda “El último baile”, el conjunto norteño dio a entender que llegó el momento de poner fin al paso del atacante por el fútbol profesional.

Su adiós no solo tiene fecha, sino hasta el rival que enfrentará en su despedida de este deporte.

Esta es la invitación a la despedida de Jonathan McDonald. (Cortesia/Cortesia)

McDonald se despide el próximo domingo contra su amado equipo, Alajuelense. En la quinta fecha del campeonato, los norteños visitan a la Liga y en ese compromiso que inicia a las 6 p.m., Jonathan jugará su último partido; será su último baile.

“Estás invitado al día del retiro de Jonathan McDonald”, se lee en la invitación a la que La Nación tuvo acceso y que circula entre allegados al atacante.

“Cada día que paso más en casa me gusta más; estoy más cerca de retirarme que de continuar jugando fútbol”, afirmó McDonald a inicios del mes pasado en el programa Encuentro Deportivo del periodista Yashin Quesada.

Este fue el anuncio que hizo la Asociación Deportiva San Carlos respecto a Jonathan McDonald, a inicios de este mes. (San Carlos/San Carlos)

Jonathan McDonald conquistó dos títulos nacionales con Liga Deportiva Alajuelense. Además, fue campeón con Herediano y ganó una Supercopa con el conjunto rojiamarillo.

McDonald también fue el máximo goleador de la Primera División en 2015 y 2017, en ambas ocasiones con Alajuelense.

El artillero llegó a San Carlos para la temporada 2022-2023, donde se ha mantenido como uno de los capitanes de los Toros del Norte.