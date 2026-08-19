Puro Deporte

La melancolía se apodera del papá de Jonathan McDonald: ‘Jamás imaginé que llegaría el día del retiro’

Jonathan McDonald pondrá punto final a su carrera como futbolista el domingo, en el partido entre Alajuelense y San Carlos

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Por Fanny Tayver Marín
Los tres hijos de Jasper McDonald y Ana Porras encontraron su pasión en el fútbol: Yherland, Maikell y Jonathan McDonald.
Los tres hijos de Jasper McDonald y Ana Porras encontraron su pasión en el fútbol: Yherland, Maikell y Jonathan McDonald. (Cortesía Jasper McDonald/Cortesía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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