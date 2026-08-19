La melancolía se apodera del papá de Jonathan McDonald: ‘Jamás imaginé que llegaría el día del retiro’

Los tres hijos de Jasper McDonald y Ana Porras encontraron su pasión en el fútbol: Yherland, Maikell y Jonathan McDonald.

Jonathan McDonald jugará su último partido el próximo domingo y su papá, Jasper McDonald, no encuentra las palabras para describir la extraña sensación que tiene, pues nunca visualizó que llegaría este momento.

“Se siente algo bien extraño, una melancolía grande, porque yo lo llevé a los primeros entrenamientos, jamás imaginé lo que él iba a lograr. Jamás imaginé que llegaría el día del retiro. A veces nos cuesta dimensionar las cosas y pues llegó el día”, mencionó Jasper McDonald en charla con La Nación.

Recordó que hace unos días conversaba con su familia y les decía que muchas veces no se valora lo que se tiene.

“Vamos a llorar de aquí a unos tres o cuatro años, cuando Keylor Navas no esté jugando. No hemos dimensionado tener un tico a ese nivel. Y en nuestro caso, estamos contentos y orgullosos por lo logrado por Jonathan”.

Como papá, ya se está mentalizando para el domingo en el Estadio Alejandro Morera Soto, cuando vea a su hijo Jonathan McDonald entrar a la cancha y jugar por última vez, en ese partido entre Alajuelense y San Carlos.

“Agradezco el apoyo de la Junta Directiva de San Carlos y a la Junta Directiva de la Liga. A Wálter Centeno también, porque le dará unos minutos de juego.

”Solo alguien de verdad que ha vivido en la cancha estas cosas entiende y crearía un espacio así, para que él juegue, porque el mismo Paté ha reiterado que Jonathan no podía irse del fútbol desapercibido”, relató.

Durante estos días, don Jasper ha conversado con varios de los entrenadores que tuvo Jonathan en liga menor y siente más orgullo.

“A todos los que han creído en él y los que no han creído o no creyeron, pues gracias a Dios que los números ahí están. Me siento muy satisfecho con su carrera, con su esfuerzo y su sacrificio. El apellido lo supo extender”, citó.

A Jonathan McDonald siempre lo han acompañado sus papás y sus hermanos y el domingo no será la excepción, en su último partido. (Cortesía Jasper McDonald/Cortesía)

El goleador -que cumple 39 años en octubre- venía pensando en su último baile desde el torneo pasado.

“Yo pensé que podía quedarse un poquito más, pero él ya nos decía que ya estaba cansado y que ya no tenía la misma ilusión”, apuntó.

Después del torneo pasado, cuando lo repitió, ya en la casa lo tomaron en serio, porque la manera en la que lo expresó fue distinta. Ya sí lo notaron con más intenciones de retirarse que de seguir.

Don Jasper seguía pensando que quizás le quedaba cuerda para unos meses más, pero Jonathan les dijo a sus papás que ya había ganado demasiadas cosas y que le hizo falta muy poco. Les enumeró ciertos logros y fue donde el papá entendió que su hijo tenía razón y le dijo que sí, que era cierto, que ya es suficiente.

“Ahí quedan los números, ahí quedan nuestras satisfacciones y es que como él es tan competitivo, no iba a seguir a medias, ni mucho menos”.

¿Cómo es ser el papá de un jugador tan mediático que mucha gente quiere, pero que por rivalidad hay mucha gente que no lo quiere? Esa pregunta primero lo hizo reír.

“Es algo interesante, y bueno, yo tengo la ventaja que fui jugador y entiendo algunas cositas. Mi hijo mayor empezó a descollar antes que él y yo supe minimizar cosas, reacciones negativas, la gente, los gritos y las madreadas”, citó.

Porque varias veces le tocó estar sentado al lado de aficionados que pasaban gritándole algunas cosas que no son fáciles de manejar para la familia.

Don Jasper McDonald cree que después del domingo, su hijo Jonathan McDonald tendrá más tiempo para compartir con la familia completa. (Cortesía Jasper McDonald/Cortesía)

“Si voy a un estadio, tengo que saber a dónde voy, y bajo qué condición. Nadie me lleva amarrado, pero sí he sabido manejar eso. Espero que Dios me dé vida para llegar el domingo, y haberlo acompañado desde el principio hasta el fin”, comentó.

Él cree después del domingo, la vida de Jonathan McDonald va a ser bastante tranquila, disfrutando más a la familia.

“De entrenador, algunos dicen que va a ser bueno porque es muy analítico. Está estudiando administración deportiva. Creo que él se va a guiar un poco más por el deporte de momento, después del retiro, ahí lo veo más en eso”.

Jonathan McDonald pondrá fin a su carrera como futbolista profesional, pero don Jasper sigue en su misión. Porque ahora sigue Maikell McDonald, su hijo menor, quien forma parte del equipo U-20 de Sporting.

“Todavía está dando sus pequeños pasos y ya tengo dos nietos en esto. Y a uno también le está gustando el boxeo. Esto va a durar hasta no sé qué generación”, concluyó el orgulloso papá.