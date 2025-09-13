Puro Deporte

Jonas Vingegaard, ganador virtual de la Vuelta a España tras imponerse en penúltima etapa

El danés Jonas Vingegaard coronó un fuerte ascenso al final de la etapa y dejó sentenciada la Vuelta a España

Por AFP
El danés Jonas Vingegaard del equió Visma celebra tras ganar la etapa 20 de la Vuelta a España, en el alto conocido como la Bola del Mundo, cerca de Navacerrada.
El danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma, celebra tras ganar la etapa 20 de la Vuelta a España, en el alto conocido como la Bola del Mundo, cerca de Navacerrada. (OSCAR DEL POZO/AFP)







