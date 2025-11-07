Johana Solano vuelve a la Ruta de los Conquistadores tras superar terrible accidente en Sudáfrica

Johana Solano no perdió la sonrisa durante la primera etapa de la Ruta de los Conquistadores 2025, a pesar de la exigencia.

La ex Miss Costa Rica y hoy ciclista Johana Solano volvió a sonreír al tomar la partida en una de las competencias de ciclismo más duras del planeta: la Ruta de los Conquistadores.

Johana salió junto al resto de los corredores este jueves desde La Florida de Siquirres y llegó a Turrialba, tras 70 kilómetros de la primera etapa, de un exigente recorrido en su regreso al ciclismo de montaña, luego de recuperarse de un fuerte accidente sufrido en marzo de 2024 durante su participación en la competencia Cape Epic, en Sudáfrica.

La pedalista culminó la complicada travesía en la cuarta posición de la clasificación general femenina, en su categoría, con un tiempo de 4:42:38.

LEA MÁS: Johanna Solano se accidentó en carrera en Sudáfrica: Así de golpeada quedó su rodilla

Precisamente, en 2024, Johana había ganado esta primera etapa y al final de la competencia se coronó campeona en la categoría Máster.

“El 2024 fue un año intenso, en el que tuve mucha salud y pude poner a prueba mi cuerpo. La Ruta de los Conquistadores era un reto pendiente para mí. Logré completarlo el año pasado y fue un entrenamiento perfecto para la Cape Epic, porque sufrí muchísimo”, confesó Solano entonces a La Nación.

Johana Solano compitió en la modalidad de parejas en la Cape Epic, junto a Gloriana Quesada, actual medallista de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, en la modalidad de contrarreloj.

Johana Solano, muestra sus piernas, tras la primera etapa de la Ruta de los Conquistadores 6 de noviembre 2025. (La Nación/Tomada de Instagram)

Solano sufrió una fuerte caída durante la tercera etapa —de las siete que debía disputar— al caerse de su bicicleta, dejando impactantes imágenes de la herida, por la cual incluso tuvieron que aplicarle puntos de sutura.

LEA MÁS: Multicampeona española sufre en la Ruta de los Conquistadores: ‘Si se hiciera en Europa, poca gente se apuntaría’

En sus redes sociales, Johana se mostró de buen humor y dispuesta a darlo todo en la competencia, que logró culminar sin contratiempos.

Incluso, tras terminar la primera fracción en Turrialba, subió una fotografía de sus piernas en su cuenta de Instagram, donde se aprecia el esfuerzo para poder culminar el día.