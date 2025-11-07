Puro Deporte

Johana Solano vuelve a la Ruta de los Conquistadores tras superar terrible accidente en Sudáfrica

La pedalista y modelo Johana Solano retornó al ciclismo de montaña, en la carrera que muchos consideran la más dura del planeta

Por Juan Diego Villarreal
Ruta Conquistadores primera etapa
Johana Solano no perdió la sonrisa durante la primera etapa de la Ruta de los Conquistadores 2025, a pesar de la exigencia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

