Multicampeona española sufre en la Ruta de los Conquistadores: ‘Si se hiciera en Europa, poca gente se apuntaría’

La española Natalia Fischer fue la triunfadora de la primera etapa de la Ruta de los Conquistadores y es la primera líder de la edición del 2025.

Sufrió a más no poder, resintió el rigor de la que muchos llaman la competencia de ciclismo de montaña más dura del planeta, pero finalmente logró quedarse con el primer lugar y el liderato de la primera etapa de la edición 2025 de la Ruta de los Conquistadores.

La española Natalia Fischer, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en la modalidad de maratón en 2021 y actual subcampeona de Europa de la especialidad, fue la vencedora de la primera jornada este jueves y se colocó como líder de la categoría femenina, con un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 13 segundos (3:33:13).

Fischer se dejó la fracción de 70 kilómetros entre La Florida de Siquirres y Casa Turire, en Turrialba, tras una exigente travesía con 1.233 metros de ascenso acumulado, caracterizada por el calor, la humedad y los constantes cambios de ritmo.

En la segunda posición femenina se ubicó la costarricense Elena Fornoni (4:34:32), mientras que la tercera casilla fue la también tica Arlette Guerrero (4:42:15).

Paolo Montoya, del Colono Bikestation–kölbi y Carlos Herrera, del equipo Pedregal–7C –Defender (atrás), se enfrascaron en una ardua lucha por el liderato de la primera etapa de la Ruta de los Conquistadores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Por ahora, esta es la carrera más dura en la que he participado, sobre todo por el terreno y el clima que hay aquí en Costa Rica. Hay mucha humedad y muchos microclimas; creo que si esto se hiciera en Europa, poca gente se apuntaría”, confesó Natalia Fischer.

Duelo costarricense en la Ruta

En la categoría élite masculina, la disputa fue intensa entre Carlos Herrera, del equipo Pedregal–7C–Defender; Paolo Montoya, del Colono Bikestation–kölbi; y Jonathan Carballo, también del 7C, según se indicó en un comunicado de MJComunicación

En los últimos kilómetros, Herrera lanzó un fuerte ataque que le permitió cruzar la meta con un tiempo de 3:01:04, seguido por Montoya (3:03:28) y Carballo (3:03:44).

“Al principio queríamos ver cómo estaban las fuerzas de Paolo. Lo intentamos con mi compañero; él no se desesperó, y como a falta de 30 kilómetros decidí intentarlo. Me dieron las fuerzas para mantener el ritmo hasta la meta. Tres minutos es una ventaja con la que podemos jugar y no gastar fuerzas pensando en el último día, que es Carara”, dijo Herrera.

Como era de esperar, los ciclistas tuvieron que caminar en algunos de los exigentes ascensos de la Ruta de los Conquistadores 2025. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por su parte, Paolo Montoya, quien ganó la Ruta en dos oportunidades, regresó a la competencia tras varios años de ausencia, mostrando nuevamente su experiencia y consistencia.

“Me sacaron alrededor de tres minutos. Quedan dos etapas muy duras y la de este viernes tiene una subida de casi tres horas, por lo que hay que llegar bien recuperados. En la primera etapa hubo ascensos que no eran tan largos, pero tenían mucha pendiente, mucho sube y baja, y un ritmo muy duro desde el principio que impuso 7C”, comentó Montoya.

Este viernes se disputará la segunda fracción, que saldrá de Casa Turire, en Turrialba, a las 5:30 a. m. y llegará hasta Ochomogo, Cartago, en una jornada de 80 kilómetros y más de 3.228 metros de ascenso.

Paolo Montoya, del Colono Bikestation–kölbi, busca su tercer campeonato en la Ruta de los Conquistadores. (Alonso Tenorio/Atenorio)