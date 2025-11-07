Otros deportes

Multicampeona española sufre en la Ruta de los Conquistadores: ‘Si se hiciera en Europa, poca gente se apuntaría’

La primera etapa de la Ruta de los Conquistadores 2025, en damas, fue para la española Natalia Fischer y en varones, triunfó Carlos Herrera

Por Juan Diego Villarreal
Ruta Conquistadores primera etapa
La española Natalia Fischer fue la triunfadora de la primera etapa de la Ruta de los Conquistadores y es la primera líder de la edición del 2025. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

