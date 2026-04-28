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Joel Embiid debutó en los playoffs de la NBA solo 17 días después una cirugía de emergencia

Tras una operación urgente por apendicitis, el pívot estrella de Filadelfia hizo su regreso en la NBA

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Por Isaac Vega
Joel Embiid en el calentamiento previo al juego 4 contra los Boston Celtics en los playoffs 2025-26 de la NBA.
Joel Embiid en el calentamiento previo al juego 4 contra los Boston Celtics en los playoffs 2025-26 de la NBA. (@sixers/Philadelphia 76ers)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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