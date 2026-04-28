Joel Embiid debutó en los playoffs de la NBA solo 17 días después una cirugía de emergencia

Joel Embiid en el calentamiento previo al juego 4 contra los Boston Celtics en los playoffs 2025-26 de la NBA.

Cuando se habla de jugadores de la NBA con problemas de lesiones, el primer nombre es Joel Embiid, quien hizo su regreso y debut en los playoffs este 26 de abril en el cuarto partido entre los 76ers y los Celtics.

El 9 de abril, los Sixers dieron la noticia de que Embiid fue sometido a una cirugía de emergencia por una apendicitis y tan solo 17 días después volvió para liderar a los 76ers en ofensiva.

Además, fue visto con un vendaje en la parte abdominal, lo que da a entender que su recuperación no estaba al 100%.

Joel Embiid is wearing this wrap around his mid-section for tonight’s game vs Celtics.



This has to be so uncomfortable to be wearing just in general, and to play with it on?



Plus his conditioning is probably low from having surgery just a few weeks ago.



I’m not an Embiid fan,… pic.twitter.com/mjOeKrz2LA — SM Highlights (@SMHighlights1) April 26, 2026

El regreso anticipado del camerunés se añade un año más a la lista de playoffs donde participa con lesiones.

Durante los playoffs del 2019, “The Process” sufría una tendinitis en la rodilla y no se perdió ninguno de los once partidos de Philly.

En los playoffs del 2021, sufrió un desgarro en el menisco, y tras un partido ausente, volvió para jugar los diez siguientes.

En 2018 y 2022, sufrió una fractura orbitaria (cerca del ojo). De los 22 partidos posibles, se perdió solo cuatro.

A pesar de su regreso y los 26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, los Celtics dominaron el juego y con el marcador final de 128 a 96 se colocan a una victoria de avanzar a las semifinales de conferencia.

De la mano de Payton Pritchard, los verdiblancos impusieron un nuevo récord en la franquicia con 24 triples anotados de 53 intentados.

El base de los 76ers, Tyrese Maxey, explicó su bajo rendimiento en la primera mitad del partido, donde solo realizó tres tiros.

“Eso no puede pasar absolutamente, eso es inaceptable para mí (...) No estaba planeado que fuera así, pero es totalmente inaceptable. No podemos ganar partidos si eso pasa, tomo toda la responsabilidad por eso”, dijo.

El quinto partido de la serie Celtics vs. 76ers será en Boston este martes 28 de abril a las 5:00 p. m. hora de Costa Rica.