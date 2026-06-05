Puro Deporte

Joel Campbell y popular influencer vuelven viral un revelador ‘ping pong’ en TikTok (video)

Joel Campbell y Antuan Fallas mostraron sus habilidades frente al marco en un reto; pero luego vino una imperdible segunda parte

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Por Fanny Tayver Marín
Antuan Fallas y Joel Campbell generaron muchas interacciones y comentarios en Instagram y TikTok.
Antuan Fallas y Joel Campbell generaron muchas interacciones y comentarios en Instagram y TikTok. (Instagram Joel Campbell/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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