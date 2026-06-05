Joel Campbell y popular influencer vuelven viral un revelador ‘ping pong’ en TikTok (video)

Antuan Fallas y Joel Campbell generaron muchas interacciones y comentarios en Instagram y TikTok.

Joel Campbell y el reconocido creador de contenido Antuan Fallas decidieron protagonizar un divertido reto en cancha, con la misión de anotar desde diferentes distancias, en Twelve, el Centro de Alto Rendimiento del futbolista.

¿Cómo les fue? Posiblemente usted ya se lo imagina... Pero compruébelo en el video que fue compartido por ambos en una historia en Instagram, y que podrá observar a continuación:

Joel Campbell y Antuan Fallas protagonizan un reto en la cancha

Después de probar suerte en el verde, el popular influencer aprovechó para grabar una dinámica de “ping pong” —que es un formato de entrevista corta y dinámica en redes sociales— con Joel Campbell.

El video lo colgó en su cuenta de TikTok y algunas respuestas del jugador resultaron reveladoras con respecto a su carrera futbolística, porque hasta dijo cuánto tiempo más se ve jugando.

Aunque no pronunció el nombre de su nuevo equipo luego de su salida de Liga Deportiva Alajuelense, ni siquiera resultaba necesario.

Ya el presidente del Inter San Carlos, Geovanni Paniagua, confesó a La Nación que existe un acuerdo con el futbolista y que su presentación será apenas firme el contrato.

Lo que preguntó Antuan Fallas y lo que respondió Joel Campbell en ese “ping pong” fue muy ameno. Y por supuesto que se volvió viral. Este es parte de ese diálogo entre ellos:

— Antuan: ¿Ya tiene equipo?

— Joel: Sí.

— Antuan: ¿Cuál es?

— Joel: No se puede decir.

— Antuan: ¿Equipo de sus amores?

— Joel: Barcelona.

— Antuan: ¿Mejor jugador con el que ha jugado?

— Joel: (Lo piensa)... Puede ser Santi Cazorla y Alexis Sánchez, puede ser, sí.

— Antuan: ¿El más malo?

— Joel: Gracias a Dios siempre he estado en buenos equipos, entonces solo con jugadores buenos me ha tocado.

— Antuan: ¿Mejor portero al que le hizo un gol?

— Joel: El mejor portero al que le hice un gol, (Iker) Casillas puede ser. Y a Keylor (Navas) en entrenamientos.

— Antuan: ¿Perfume favorito?

— Joel: Creed.

— Antuan: ¿Mejor entrenador?

— Joel: He tenido muchos la verdad, muchos muy buenos, pero siempre digo que (Ricardo) La Volpe, que me dio la oportunidad de jugar en la Selección con 18 años.

— Antuan: ¿Cuánto rato le queda jugando en Primera?

— Joel: Bastante.

— Antuan: ¿Cuántos años?

— Joel: No sé, cinco o cuatro (años), cuando me aburra.