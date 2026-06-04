Bombazo: Joel Campbell seguirá jugando en Costa Rica; este es su nuevo equipo

Joel Campbell tiene todo listo para continuar su carrera deportiva en Costa Rica. El mundialista costarricense de 2014, 2018 y 2022 acordó desde la última semana de mayo su vinculación con Inter San Carlos, equipo recién ascendido a la Primera División.

La Nación pudo confirmar con una fuente cercana a la negociación que el jugador ya dio el sí, mientras que el club accedió a brindarle las condiciones que el atacante solicitaba.

Para Campbell era clave encontrar un equipo que le permitiera tener regularidad en cancha, una situación que podría darse en el conjunto sancarleño. De hecho, uno de los principales impulsores de su llegada ha sido Álvaro Saborío, asistente técnico de Douglas Sequeira en la institución.

Yosimar Arias ya había adelantado públicamente el interés por el futbolista.

“Estamos reforzando el equipo con varios jugadores; Joel puede ser una opción en estos días”, afirmó Arias hace dos días.

El ariete militó las últimas temporadas con Alajuelense.