Un equipo de Primera División está cerca de dar el bombazo con Joel Campbell

Desde que se anunció su salida de Alajuelense, la pregunta de muchos es: ¿dónde va a jugar Joel Campbell?

A mediados del mes anterior, el cuadro manudo dio a conocer que Joel, quien estuvo tres años en el equipo, dejaba de ser parte del club, y desde antes surgió la interrogante sobre su futuro.

Los periodistas preguntaron en Saprissa, Herediano, Cartaginés y en cuanto club nacional se pudo, si les interesaba Joel.

Saltaron rumores que ubicaron a Campbell en el Comunicaciones de Guatemala y el Olimpia de Honduras; sin embargo, tras regresar a Costa Rica en junio del 2023, todo indica que el extremo seguirá en el fútbol costarricense.

Inter San Carlos, el recién ascendido a la Primera División, contactó a Joel y, según conoce La Nación, ambas partes están muy interesadas y avanzan hacia un acuerdo, aunque todavía el jugador no ha firmado.

Este medio le consultó a Yosimar Arias, gerente deportivo de Inter San Carlos, si van a firmar a Joel y, mediante un mensaje de WhatsApp, esta fue la respuesta.

“Estamos reforzando el equipo con varios jugadores; Joel puede ser una opción en estos días”, afirmó Arias, quien dejó claro que han estado en conversaciones con Campbell, pero no lo han firmado.

De confirmarse el fichaje, Inter San Carlos será el cuarto equipo de Joel Campbell en el fútbol nacional. Inició en Saprissa y luego estuvo cedido en Puntarenas. En su vuelta al país, pasó tres temporadas (año completo) como jugador de Alajuelense.

Yosimar Arias le confirmó a La Nación que están en negociaciones con Joel Campbell, pero no lo han firmado. Aquí junto a Geovanni Paniagua, presidente del Inter San Carlos. (Facebook del Inter San Carlos /La Nación)

De darse la contratación de Joel, Inter San Carlos tendría su segundo fichaje para su debut en la máxima categoría. El primero fue Rachid Chirino, quien llegó en calidad de préstamo desde el Deportivo Saprissa.

A sus 34 años, Joel Campbell mantiene una amplia trayectoria en el fútbol internacional. El atacante tuvo pasos por clubes como Arsenal de Inglaterra, Olympiacos de Grecia, Sporting de Lisboa, León y Monterrey de México.

Además, defendió durante años la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica. También disputó las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.