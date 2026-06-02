Puro Deporte

Un equipo de Primera División está cerca de dar el bombazo con Joel Campbell

El futbolista estuvo tres años con Alajuelense, quedó libre y es posible que siga en el fútbol nacional

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Por Milton Montenegro

Desde que se anunció su salida de Alajuelense, la pregunta de muchos es: ¿dónde va a jugar Joel Campbell?








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Joel CampbellInter San CarlosAlajuelense
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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