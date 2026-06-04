¿Cómo pagará Inter San Carlos el salario de Joel Campbell? Presidente del club dice cuál es el tope salarial

En el Inter San Carlos esperan con ansias el momento de hacer la presentación oficial de Joel Campbell como su nuevo futbolista, que se dará apenas se estampe la firma respectiva en el contrato.

“Con Joel nosotros hemos venido negociando, tenemos un acuerdo y es importante resaltar que nosotros establecimos un límite salarial y se lo propusimos a él”, expresó el presidente del club, Geovanni Paniagua, en entrevista con La Nación.

Dijo que el interés existía evidentemente por la parte deportiva y por todos los beneficios que conllevaría una contratación como la del exjugador de Alajuelense.

“Sin embargo, nos preocupaba la parte económica. Nosotros hablamos con él y establecimos un límite y sobre eso hemos trabajado. No puedo revelar los términos económicos, pero sí está por debajo de lo que se ha estado especulando”, aseguró.

Al consultarle si podría decir cuál ese tope, ese monto del que no se pasan en Inter San Carlos para el salario de los futbolistas, respondió sin rodeos: “Sí, $10.000 es el límite salarial que tenemos y él está por debajo de eso”.

Geovanni Paniagua cuenta como anécdota que él mismo se preocupó cuando Yosimar Arias le comentó la posibilidad de fichar a Joel Campbell, porque al igual que muchas personas, pensaba que era un futbolista que cobraba cifras exorbitantes y casi impagables.

“Yo le dije: ‘Mirá, pero es que Joel normalmente está acostumbrado a jugar en clubes de élite y los números no nos van a dar’. Y él me comentó que Joel quería jugar, que quería una oportunidad para demostrar su valía, que ha sido muy maltratado a nivel de prensa por diferentes razones”, mencionó.

Incluso, cree que no fue para nada difícil alcanzar ese acuerdo con el mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Joel es un extraordinario jugador y todavía tiene mucho fútbol, por supuesto. Entonces, bueno, con base en eso hablamos de la parte económica y ellos han avanzado en los términos”, apuntó.

Indicó que durante estos días, Yosimar Arias está gestionando que el representante de Joel, Joaquim Batica venga a Costa Rica y que se proceda con la firma del contrato.

“Para nosotros sin duda que es súper importante, desde el punto de vista deportivo y también del mediático. Joel nos pone en primera plana y eso es también importante para el club, para darlo a conocer, para atraer a los aficionados al estadio y para atraer patrocinadores”, citó.

Geovanni Paniagua comentó que hasta ahora, el Inter San Carlos se ha financiado sobre todo con proveedores de la empresa InterAnanas.

“Nosotros somos productores y exportadores de piña, entonces tenemos acuerdos comerciales con diferentes empresas que suministran los insumos, como Colono, AMVAC, UPL y muchas más, y a través de ellos es que hemos logrado financiar el proyecto deportivo de Inter San Carlos”, apuntó.

Al llegar a Primera División, recibirán más ingresos por los derechos televisivos. Según él, eso aumenta sustancialmente el presupuesto y por eso es que se atreven a apostar por una figura como Joel Campbell.

“Pero también porque él quiere venir, porque para nosotros es super importante lo que él quiera. No es ir a ofrecerle a un jugador equis venir a Inter; es que él quiera venir y demostrar su fútbol, que todavía está en una edad interesante (33 años) para poder reivindicarse con el fútbol nacional y tiene mucho que dar”, opinó.

También contó que el propio Joel conversó con Álvaro Saborío (asistente técnico) y Douglas Sequeira (entrenador), quienes le explicaron la metodología de trabajo, con entrenamientos cortos pero intensos.

“Él estuvo de acuerdo y está anuente a trabajar en esa forma para ponerse a tono en su mejor forma física. A pesar de que estábamos en Segunda División, trabajábamos como un club de Primera y todo eso se le explicó a Joel para que no lo tomara por sorpresa.

”Digamos que la metodología de trabajo va a ser intensa con Douglas, y él está dispuesto a someterse a todo eso para alcanzar su mejor versión nuevamente”, concluyó Geovanni Paniagua.