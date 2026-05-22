Joel Campbell reaparece con un enigmático mensaje que dice mucho

Joel Campbell está en un periodo de acondicionamiento físico mientras define su futuro.

Cuatro días han pasado desde que Liga Deportiva Alajuelense le dio las gracias a Joel Campbell y se desconoce qué pasará con su presente y futuro, al menos en el campo estrictamente futbolístico.

El contrato de Joel Campbell con Alajuelense expiró y tras un análisis hecho por el gerente deportivo del club, Carlos Vela, y el nuevo técnico, Ismael Rescalvo, la decisión fue que los rojinegros no lo renovarán.

Durante todos estos días, Joel Campbell no se ha referido de manera pública a su salida de la Liga, ni a lo que tiene en mente para este momento que se encuentra sin club.

Pero tampoco es que está del todo desaparecido. Hace unos días, dio a conocer una noticia importante en uno de sus negocios.

También está promocionando sus bebidas hidratantes y energéticas con la marca Twelve, pero el mensaje que colgó este viernes en Instagram incluía una frase enigmática que posiblemente puso a pensar a más de alguien.

Este es el Centro de Alto Rendimiento de Joel Campbell. El futbolista tiene su complejo en Lindora. (Instagram Joel Campbell/Instagram)

Al mostrar varias imágenes de su Centro de Alto Rendimiento, en Lindora, el futbolista escribió: “Trabaja en silencio, no te desenfoques, porque el ruido es parte del show”.

También compartió un arte con otra frase ligada a la que él apuntó, que dice: “El sabio elige el silencio cuando la ignorancia alza la voz”.

Este es parte del mensaje publicado por Joel Campbell. (Instagram Joel Campbell/Instagram)

Lo cierto del caso es que, en lo futbolístico, tras su salida de Alajuelense, los otros clubes tradicionales que son Saprissa, Herediano y Cartaginés, ya han dicho de manera pública que no lo tienen contemplado.