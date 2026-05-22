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Joel Campbell reaparece con un enigmático mensaje que dice mucho

Vea la publicación de Joel Campbell en una semana donde fue noticia al quedar fuera de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Joel Campbell está en un periodo de acondicionamiento físico mientras define su futuro.
Joel Campbell está en un periodo de acondicionamiento físico mientras define su futuro. (Instagram Joel Campbell/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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