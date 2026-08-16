Jeaustin Campos afirma tener un serio problema con Real España: ‘Nos deben dinero’

Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España y tiene cinco torneos cortos al frente de ese club.

Jeaustin Campos y los demás integrantes del cuerpo técnico del Real España de Honduras atraviesan una situación complicada: atrasos salariales.

Ante ese panorama, resulta imposible no pensar en que podría ser una opción para Herediano, que busca un técnico con urgencia, aunque pareciera que los florenses han tenido acercamientos con José Saturnino Cardozo.

Jeaustin Campos no mencionó para nada al Team, pero sí se refirió al problema que arrastra su equipo en la rueda de prensa posterior al partido en el que Real España empató 1-1 contra Independiente en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. Y lo hizo porque se lo preguntaron.

De hecho, comenzó aclarando algo a los periodistas: “Siempre me acarrean esos problemas (la posibilidad de salir), porque yo no he conversado con nadie y siempre están armando el alboroto.

“Al final, yo estoy acá, tengo contrato. El cuerpo técnico no solo es Jeaustin Campos, porque ahí salió que me debían tanto, pero también están los fisios, la gente de utilería, es difícil sostener algo así”, afirmó Jeaustin Campos en declaraciones recopiladas por el Diario Diez de Honduras.

Añadió que, con toda honestidad, él podría agarrar las cosas e irse, pero que no lo hace, porque le tiene mucho cariño al club, a la afición y sobre todo a los jugadores.

“Nos hemos quedado porque vemos cómo trabajan ellos, son excelentes personas que están trabajando con toda la honestidad a pesar de las adversidades”, citó.

Pero al mismo tiempo, Jeaustin Campos dejó entrever que esa posición podría cambiar si las cosas no se solucionan.

“Me dolería irme, no sé hasta cuándo o dónde van a aguantar mis compañeros del cuerpo técnico. Pero no es ideal si queremos ser campeones. Si hay una inestabilidad en la manera que nos vamos a preparar para ser campeones, entonces eso obstruye una gran posibilidad, no es ninguna excusa pero es así.

”Mientras otros dan premios por un partido, hay otros que no tienen esa posibilidad o completar un salario algunos meses. Insisto, vamos a ver hasta dónde”, recalcó.

Según Jeaustin Campos, existen tres razones que él tiene para quedarse en Real España. Y aunque ya las había dicho, las repitió: “Quiero mucho a este club, a la afición y los jugadores. Eso para mí es importante para no abandonar”.

Cuando le repreguntaron si ya la directiva se puso al día con el cuerpo técnico, Jeaustin Campos respondió: “Con el tema de los salarios, hay que preguntarle a los directivos. Yo me limito a hablar de fútbol. Lo que pasó esta semana es que no pudimos entrenar un día, nos deben dinero, lo que acabo de decir”.