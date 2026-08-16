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Jeaustin Campos afirma tener un serio problema con Real España: ‘Nos deben dinero’

Jeaustin Campos fue muy claro en que él no quiere irse de Real España, pero que hay que ver hasta dónde aguanta su cuerpo técnico

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Por Fanny Tayver Marín
Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España, por lo que vive su segundo torneo en Honduras.
Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España y tiene cinco torneos cortos al frente de ese club. (Facebook del Real España/Facebook)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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