Jeikel Venegas cuenta por primera vez qué lo sostuvo aún en su peor momento

El día que se fracturó el tobillo izquierdo y lo enyesaron en el hospital eligió sonreír antes que llorar. Cuando le confirmaron que podría estar fuera por un máximo de nueve meses, se propuso volver mucho antes. Aún en medio de la impotencia, prefirió ver el vaso medio lleno. A Jeikel Venegas lo ven como un ejemplo en el camerino del Club Sport Cartaginés y no es para menos.

Jeikel Venegas cuenta por primera vez todo lo que vivió tras aparatosa fractura

Venegas regresó a jugar siete meses después de su aparatosa lesión, un caso que dejó perplejos hasta a los médicos. El 13 de febrero del 2025 no se le olvidará jamás a Jeikel: ingresó de cambio ante Santa Ana (minuto 63), la afición coreó su nombre de nuevo en el Fello Meza y finalmente se sintió pleno. Incluso, hasta estuvo cerca de anotar y aquellos instantes de amargura que atravesó desde el 28 de julio del 2024, son solo un recuerdo de que con su positivismo logra lo que se propone.

El atacante brumoso contó por primera vez qué fue lo sostuvo aún en su peor etapa. En una conversación muy distendida con La Nación se abrió para narrar la fase más retadora de su carrera.

¿Cómo se sintió en su regreso?

- Estoy muy feliz de volver después de tanto tiempo y agradecido con Dios por esta oportunidad que me vuelve a dar. No fue fácil, fueron siete meses fuera, pero volví de la mejor manera.

¿Qué pasaba por su cabeza al estar en el costado de la cancha, ver que iba a ingresar y que la afición coreando su nombre?

- Ese cariño que ellos me manifestaron uno se lo gana en la cancha. Estoy muy agradecido con esta afición que siempre me ha apoyado y me siento muy alegre de ver el respaldo que me dieron en este momento complicado. Espero estar mucho rato acá, para darles muchas alegrías.

El delantero del Club Sport Cartaginés, Jeikel Venegas (con balón), asegura que no tiene dolor y la fractura en su tobillo izquierdo está totalmente superada. En las prácticas trabaja con la misma intensidad de sus compañeros y compite por el puesto con Mauro Quiroga. (Cortesía del Cartaginés/Cortesía del Cartaginés)

¿Cómo vivió esa etapa tan compleja de verse fracturado, a la expectativa de la operación y sabiendo que mínimo iba a estar fuera siete meses?

- La verdad que la viví muy tranquilo. Mi novia y mi familia me respaldaron muchísimo en un proceso que no fue nada fácil. Fue duro verse operado, solo en la casa y sin hacer lo que a uno le gusta, pero gracias a Dios fui paciente y ya estoy de regreso.

¿Le había pasado antes una lesión tan seria como esta?

- Es la primera vez que tengo una lesión tan complicada. Incluso, nunca había tenido una operación en mi carrera, así que también fue algo desconocido, pero si pasó fue por algo y se respeta. Me quedo con que ya todo se superó.

El tobillo izquierdo de Jeikel Venegas se giró por completo en julio del 2024. El delantero del Cartaginés no paraba de gritar por el dolor que le generó la acción ante el Santos, en la fecha dos del Torneo de Apertura 2024. (Tomada de TDMás)

¿Llegó a sentirse frustrado y con ganas de dejar el fútbol?

- Siempre dejo todo en manos de Dios. Hay personas que pasan por esto y se frustran, pero yo no, lo tomé de la mejor manera, me mantuve tranquilo y respeté el tiempo que me dijeron para recuperarme de la mejor forma y estar de vuelta.

”Mi familia jugó un papel trascendental en esto, también mi novia y su familia. También tuve amistades que siempre me apoyaron y me alentaron para que esta recuperación fuera bonita y exitosa”.

¿Qué lo sacó de esta lesión tan compleja en tiempo récord?

- Soy una persona muy positiva en todos los sentidos. Siempre busco lo bueno en lo que esté pasando, soy muy creyente en Dios y me mentalizo en que si uno hace las cosas bien y tiene buena actitud, las cosas van a salir bien y se dio de esta manera.

”El fútbol es lo que amo, lo vivo intensamente y por eso nunca me quedé en la casa encerrado en los momentos más complicados. Opté por apoyar a mis compañeros en las gradas y en el camerino, aportar a como pude y ya el proceso se superó”.

Aún en su peor momento, Jeikel Venegas mostró una sonrisa. El jugador del Cartaginés estuvo siete meses fuera de las canchas. (Tomada del Instagram de Jeikel Venegas)

¿Cómo toma que sus compañeros digan que usted es un ejemplo de superación?

- En el camerino saben cómo soy y lo que represento. Soy muy positivo ante cualquier circunstancia que viva un compañero o que me pase a mí. No voy a decir que no fue difícil, pero aunque las cosas no estén de la mejor manera, busco el mejor lado de todo. Si uno actúa bien, Dios lo recompensa.

Regresó y le cometieron dos faltas fuertes. ¿Siente miedo de que algo pueda pasar de nuevo?

- Sí. Obviamente que hay un miedo de recaer luego de la lesión tan compleja que tuve. Sin embargo, es fútbol y hay que acostumbrarse a esto y creo que ese temor se va a ir quitando poco a poco con el pasar de los partidos. Ahora solo estoy enfocado en llegar de nuevo a mi mejor versión.