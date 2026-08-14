Jeff Bezos entra al fútbol e invierte en uno de los grandes clubes de Europa

Jeff Bezos posee una de las fortunas más grandes del planeta y ahora incursiona en el fútbol europeo.

Los propietarios estadounidenses del club inglés de fútbol Liverpool, Fenway Sports Group, anunciaron este viernes la cesión de una parte minoritaria de sus acciones a un grupo de inversores entre los cuales se encuentra el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El multimillonario estadounidense de 62 años figura en el consorcio 1892 Holdings, que hace referencia al año de fundación del Liverpool FC y que agrupa fondos procedentes también del empresario Amit Bhatia, de la familia Mittal y de la pareja formada por Elaine y Eduardo Saverin, ese último cofundador de Facebook, según el comunicado.

El anuncio no da detalles sobre la cuantía de la operación ni sobre el nivel de participación que alcanza ese grupo dentro de la propiedad.

El Liverpool es uno de los equipos más importantes de Inglaterra y Europa y ganó su último título de la Premier en la temporada 2024-2025.