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Jeff Bezos entra al fútbol e invierte en uno de los grandes clubes de Europa

El multimillonario de Amazon, Jeff Bezos, también se interesa en el fútbol y vuelve a ver a la Premier League

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Por AFP
Jeff Bezos y Lauren Sánchez intercambiaron votos simbólicos en una isla frente al Arsenal de Venecia.
Jeff Bezos posee una de las fortunas más grandes del planeta y ahora incursiona en el fútbol europeo. (STEFANO RELLANDINI/AFP)







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