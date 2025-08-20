Puro Deporte

Jeaustin Campos y Real España apelarán fuerte castigo de Concacaf

Gesto, polémica, sanción y disculpas: la tormenta que envuelve a Jeaustin Campos en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

El Comité Disciplinario de Concacaf castigó a Jeaustin Campos sin contemplaciones por “gestos discriminatorios” en el partido del 13 de agosto entre Municipal y Real España, en el Estadio El Trébol, en Guatemala, en la Copa Centroamericana.








Jeaustin CamposCopa Centroamericana de ConcacafReal EspañaConcacafMunicipal
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

