Jeaustin Campos y Real España apelarán fuerte castigo de Concacaf

El Comité Disciplinario de Concacaf castigó a Jeaustin Campos sin contemplaciones por “gestos discriminatorios” en el partido del 13 de agosto entre Municipal y Real España, en el Estadio El Trébol, en Guatemala, en la Copa Centroamericana.

La decisión de ese órgano fue una “suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios”, sanción que rige durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional, en el que el entrenador costarricense sea elegible para participar.

El Real España emitió un comunicado oficial este miércoles 20 de agosto, señalando que “el club lamenta profundamente la confusión que dicho gesto ha causado”.

Además, dio a conocer que, en apego a los plazos establecidos, comenzarán un procedimiento de apelación con el fin de aportar los elementos que consideren pertinentes para su análisis.

“Reiteramos que el Real Club Deportivo España rechaza de manera categórica toda forma de discriminación y reafirma su compromiso con los valores de respeto, inclusión y deportividad que promueve el fútbol y nuestra institución.

”Por ende, emitimos disculpas públicas en nombre de nuestra institución y de nuestro director técnico a cualquier persona que se haya sentido ofendida por los gestos observados en la transmisión. Los cuales reiteramos no fueron hechos para uso discriminatorio de ninguna etnia ni población“, aseguró el equipo de Honduras en ese pronunciamiento.

Jeaustin Campos asegura que todo lo que pasó se malinterpretó y eso es lo que buscará demostrar al apelar su castigo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Real España indicó que ellos quedan a la orden del Comité Disciplinario de la Concacaf para esclarecer cualquier confusión al respecto.

Este es el pronunciamiento que emitió el Real España tras la sanción a Jeaustin Campos. (X de Real España/X de Real España)

¿Qué fue lo que pasó?

El 13 de agosto, el Municipal de Guatemala derrotó 2-1 al Real España de Honduras, en territorio chapín. En la transmisión de ESPN se captó al entrenador haciendo algunos gestos.

Jeaustin Campos se llevó su mano abierta a la boca y empezó a moverla para atrás y para adelante. La escena se consideró irrespetuosa y desató fuertes críticas.

En ESPN criticaron muy duro a Jeaustin Campos por este gesto tras el partido entre Municipal de Guatemala y Real España de Honduras, en territorio chapín. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Jeaustin Campos intentó bajarle el tono a lo sucedido en la rueda de prensa después del cotejo y pronunció que él solo quería comunicar que “les callaron la boca, solo eso”.

Después, él le concedió una entrevista a la periodista Merlyn Villarreal y dijo que él se quedó pasmado cuando se percató de todo lo que desencadenó la situación con juicios de valor sin tener claro qué fue lo que pasó.

En esa charla, Jeaustin Campos aseguró que en ese juego hubo manifestaciones racistas de la afición en contra de los jugadores del Real España y que integrantes de su cuerpo técnico le sugirieron que pidieran parar el partido. Sin embargo, él decidió que por unos pocos no harían eso.

Contó que una persona le habló y le dijo que tenían un amigo en común y que comentaron varias cosas. Durante el partido, le seguía diciendo cosas en plan amistoso, que hasta lo quería como técnico del Municipal y que ahí lo esperaba.

Según el relato de Jeaustin Campos, ya habían entrado en cierta confianza, hubo un altercado con expulsiones incluidas y que él se fue a tomar agua. En eso, ese aficionado le dijo en buen plan que Municipal estaba bailando a Real España y le respondió que ese equipo era aburrido y daba sueño.

Al pronunciar eso, aseguró que también era molestándolo, porque Municipal les ganó bien.

“Ese gesto se lo hice a él, que el equipo daba sueño”, apuntó, insistiendo en la charla con Merlyn Villarreal que esa no era la realidad del partido.

La Concacaf dictó un castigo sin contemplaciones que Jeaustin Campos y el Real España apelarán, asegurando que toda esta polémica obedece a una confusión.