Jeaustin Campos explica el polémico gesto que lo puso en boca de toda Centroamérica (video)

Jeaustin Campos, entrenador costarricense del Real España de Honduras, estuvo desde el miércoles en boca de varios medios de Centroamérica. Su club perdió 2 a 1 contra Municipal de Guatemala, por la Copa Centroamericana, sin embargo la acción por la que el DT recibió fuertes críticas fue cuando iba saliendo del campo, al final del duelo.

Jeaustin se llevó su mano abierta a la boca y empezó a moverla para atrás y para adelante. La situación generó fuertes comentarios hasta en cadenas internacionales como ESPN.

El periodista de la cadena, el guatemalteco Milton Meléndez, aseguró:

“Hay que decir que durante el partido, muchos aficionados le pasaron diciendo cosas, eso es cierto, pero se supone que el de adentro, el profesional, el que en teoría es profesional, señor Jeaustin Campos, tiene que demostrar ese respeto, no es la primera vez que pasa y ojalá que Concacaf abra un expediente porque esos temas son los que generan más violencia”.

No obstante, en la conferencia de prensa después del cotejo, Campos pronunció que él solo quería comunicar que ‘les callaron la boca, solo eso’.

En medios como Claro Sports, Diario Diez de Honduras, Prensa Libre de Guatemala, hicieron eco de lo vivido.

Real España suma dos derrotas en la Copa Centroamericana, donde primero fue víctima del Herediano (4 a 2) y ahora 2 a 1 contra Municipal. Para Campos, el equipo todavía puede luchar.

“Este es el grupo de la muerte, nadie hará puntuación perfecta. Nosotros perdemos los primeros dos juegos y tenemos opciones de clasificar también. Eso habla que el grupo es súper reñido. Debemos manejar los mejores hombres que estén físicamente y enchufados porque esto sigue, todavía hay posibilidades y nos mantiene con vida”, finalizó.