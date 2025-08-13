Puro Deporte

Plaza Amador lo vuelve a hacer: después de vencer a Alajuelense, cobra otra víctima en Centroamérica

El Plaza Amador sigue dando la sorpresa en Copa Centroamericana, después de quitarle el invicto a Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Plaza Amador
Plaza Amador de Panamá, antes del partido ante Antigua FC por la Copa Centroamericana. (Concacaf/Concacaf)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseCopa Centroamericana
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.