Plaza Amador lo vuelve a hacer: después de vencer a Alajuelense, cobra otra víctima en Centroamérica

Plaza Amador de Panamá, antes del partido ante Antigua FC por la Copa Centroamericana.

Plaza Amador lo volvió a hacer: luego de dar cuenta de Liga Deportiva Alajuelense como visitante, se encargó de vencer al Antigua de Guatemala con una lluvia de goles por la Copa Centroamericana.

Los panameños se impusieron en suelo chapín con marcador de 3-5, como parte de la tercera jornada del grupo A. De esta forma, sumado a la victoria en el Morera Soto, Plaza Amador es líder con seis puntos.

Antigua es segundo lugar con cuatro unidades, y Alajuelense tercero con tres, pero un partido menos. Esta es la tabla completa.

(Concacaf/Concacaf)

A la siguiente ronda clasifican los dos primeros lugares. Plaza Amador tiene todo a su favor, pues le restan dos encuentros en casa ante Alianza de El Salvador y Managua.

Por su parte, Alajuelense visitará Alianza y recibirá en casa al Antigua. La victoria en Nicaragua de la semana anterior revitalizó las opciones de clasificar y defender el bicampeonato que obtuvieron en 2023 y 2024.

Los manudos descansan esta semana, al igual que Saprissa y Herediano. De los equipos ticos, solo Cartaginés verá acción, este jueves a las 8 pm ante el Motagua en Honduras.

Los brumosos llegan obligados a sumar, pues en el único partido que llevan perdieron ante Saprissa.

Así marcha su grupo antes de los duelos del jueves:

(Concacaf/Concacaf)

Por su parte, Herediano está ubicado en el bloque B, con un triunfo y la derrota ante el Diriangén que le terminó costando el puesto al entrenador Pablo Salazar.

(Concacaf/Concacaf)

Los 20 equipos participantes se dividieron en cuatro grupos de cinco; los dos mejores avanzan a la etapa de eliminación directa.