Concacaf castiga a Jeaustin Campos sin contemplaciones por ‘gestos discriminatorios’

No hubo explicación que valga y a Jeaustin Campos le salieron caros los gestos que hizo luego del partido entre Real España de Honduras y el Municipal de Guatemala, en la Copa Centroamericana, porque Concacaf lo castigó sin contemplaciones.

En ese juego que su equipo perdió 2-1 en el Estadio El Trébol, en territorio chapín, el entrenador se llevó su mano abierta a la boca y empezó a moverla para atrás y para adelante. La escena se consideró irrespetuosa y desató fuertes críticas.

Jeaustin Campos intentó bajarle el tono a lo sucedido en la rueda de prensa después del cotejo y pronunció que él solo quería comunicar que “les callaron la boca, solo eso”.

Después, él le concedió una entrevista a la periodista Merlyn Villarreal y dijo que él se quedó pasmado cuando se percató de todo lo que desencadenó la situación con juicios de valor sin tener claro qué fue lo que pasó.

En esa charla, Jeaustin Campos aseguró que en ese juego hubo manifestaciones racistas de la afición en contra de los jugadores del Real España y que integrantes de su cuerpo técnico le sugirieron que pidieran parar el partido. Sin embargo, él decidió que por unos pocos no harían eso.

Contó que una persona le habló y le dijo que tenían un amigo en común y que comentaron varias cosas. Durante el partido, le seguía diciendo cosas en plan amistoso, que hasta lo quería como técnico del Municipal y que ahí lo esperaba.

Jeaustin Campos recibió una sanción por parte del Comité Disciplinario de Concacaf. (Facebook del Real España/Facebook)

Según el relato de Jeaustin Campos, ya habían entrado en cierta confianza, hubo un altercado con expulsiones incluidas y que él se fue a tomar agua. En eso, ese aficionado le dijo en buen plan que Municipal estaba bailando a Real España y le respondió que ese equipo era aburrido y daba sueño.

Al pronunciar eso, aseguró que también era molestándolo, porque Municipal les ganó bien.

“Ese gesto se lo hice a él, que el equipo daba sueño”, apuntó, insistiendo en la charla con Merlyn Villarreal que esa no era la realidad del partido.

La sanción que Concacaf le impuso a Jeaustin Campos

La Confederación publicó en su página electrónica que el Comité Disciplinario de Concacaf sancionó al director técnico del Real España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, el miércoles 13 de agosto de 2025.

“Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios”, versa en el comunicado de Concacaf.

Además, ahí se lee que “la decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol”.

El comunicado dice que Jeaustin Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional, en el que sea elegible para participar.