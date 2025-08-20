Puro Deporte

Concacaf castiga a Jeaustin Campos sin contemplaciones por ‘gestos discriminatorios’

Conozca la sanción que dictó el Comité Disciplinario de Concacaf contra Jeaustin Campos por una situación que se dio en la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

No hubo explicación que valga y a Jeaustin Campos le salieron caros los gestos que hizo luego del partido entre Real España de Honduras y el Municipal de Guatemala, en la Copa Centroamericana, porque Concacaf lo castigó sin contemplaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jeaustin CamposCopa Centroamericana de ConcacafReal EspañaMunicipal
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.