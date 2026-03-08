Puro Deporte

Japón sigue avanzando de la mano de Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol

Australia fue un rival más complicado de lo previsto, pero Japón sigue con marcha perfecta en el Clásico Mundial de Béisbol

Por AFP
Shohei Ohtani camina hacia la primera base en el duelo entre Japón y Australia por el Clásico Mundial de Béisbol.
Shohei Ohtani camina hacia la primera base en el duelo entre Japón y Australia por el Clásico Mundial de Béisbol. (YUICHI YAMAZAKI/AFP)







