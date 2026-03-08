Japón sigue avanzando de la mano de Ohtani en el Clásico Mundial de Béisbol

Shohei Ohtani camina hacia la primera base en el duelo entre Japón y Australia por el Clásico Mundial de Béisbol.

Tokio. Japón sufrió para vencer a Australia 4x3 en el Clásico Mundial de Béisbol, pero con la victoria los vigentes campeones se aseguraron el pase a los cuartos de final, este domingo en Tokio.

Con el emperador Naruhito en las gradas del Tokyo Dome, Japón se llevó un susto cuando se vio por detrás en la sexta entrada, pero un jonrón de dos carreras de Masataka Yoshida sacó del apuro a los locales en la entrada siguiente.

Japón amplió su ventaja y parecía encaminado al triunfo, pero dos jonrones en la novena entrada de Alex Hall y Rixon Wingrove dejaron a Australia a un paso de la sorpresa.

Japón ya tenía garantizado un lugar en la fase eliminatoria incluso antes de que comenzara el partido, después de que Taiwán venciera a Corea del Sur 5X4 en el Grupo C.

Australia tendrá otra oportunidad de conseguir un puesto en cuartos de final cuando se enfrente a los coreanos en su último partido de la fase de grupos el lunes.

Los australianos, en un país que se apasiona mucho más por el críquet, han demostrado grandes progresos en los últimos tres años.

En la última edición del Clásico Mundial, Japón aplastó 7x1 a la selección oceánica, pero este domingo no logró anotar ni una sola carrera en las seis primeras entradas.

Con las bases llenas y la superestrella japonesa Shohei Ohtani en el plato en la cuarta entrada, el receptor australiano Robbie Perkins sorprendió a Shugo Maki en segunda base para lograr el tercer out y cerrar la entrada.

La defensa de Japón no estuvo igual de fina y un error del receptor Kenya Wakatsuki le dio la ventaja a Australia con una carrera de Aaron Whitefield en la sexta entrada.

Yoshida tranquilizó a Japón con un jonrón en la entrada siguiente, pero la heroica reacción final de Australia mantuvo el partido con vida hasta que Japón lo sentenció.

Australia está inmersa en una lucha a tres bandas con Taiwán y Corea del Sur por la última plaza de cuartos de final del Grupo C.

Japón se enfrentará a la ya eliminada República Checa en su último partido el martes.

La primera fase del Clásico Mundial de Béisbol se disputa en cuatro sedes simultáneas (Japón, Puerto Rico, Miami y Houston), mientras que las rondas definitivas serán en las ciudades estadounidenses.