James Rodríguez será compañero de un legionario de Costa Rica

James Rodríguez controla el balón durante un partido amistoso de la Selección de Colombia ante Australia, en noviembre pasado. El histórico volante pasará a la MLS.

Los Ángeles. El astro colombiano James Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, con el que firmó un contrato corto hasta la Copa del Mundo de Norteamérica, por lo cual será compañero de un legionario de Costa Rica.

En el equipo de Mineápolis figura Kenyel Michel, quien pasó al balompié de Estados Unidos para esta temporada, como una venta de Liga Deportiva Alajuelense.

El acuerdo de James Rodríguez -exmediapunta del Real Madrid y Bayern Múnich- con Minnesota está únicamente garantizado hasta junio de 2026, mes en el que arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el comunicado del club estadounidense.

El United se reservó una opción para alargar el compromiso seis meses más hasta el final de la temporada 2026.

A sus 34 años, el futuro de Rodríguez estaba cargado de interrogantes desde que no renovó su contrato con el León mexicano en noviembre.

Por su parte, Kenyel Michel, de 21 años, disfruta de su primera experiencia como jugador internacional.

En este punto de la carrera de la figura colombiana, Bota de Oro del Mundial de 2014, se le relacionó con los clubes más reconocidos de la MLS, como el Inter Miami de Lionel Messi.

Finalmente, Rodríguez aterriza en el fútbol estadounidense pero en un equipo insospechado, el Minnesota United, que no cuenta con otros jugadores de renombre y cuyo estado se encuentra en un clima de tensión por la campaña antimigratoria del presidente Donald Trump.

“Es verdad que he jugado en grandes clubes pero quería esta liga”, recalcó el colombiano al ser presentado en el estadio Allianz Field en Saint Paul (Minnesota).

Su llegada a la MLS, cuya temporada arranca el 21 de febrero, pone fin a la incertidumbre en Colombia por la falta de rodaje de su capitán a menos de cinco meses del Mundial de Norteamérica, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Desde su partida de México se le vinculó con conjuntos de Argentina, Brasil y Colombia.

El United, que nunca ha llegado a una final de la MLS desde su ingreso en 2017, le ofrece la posibilidad de un rodaje bajo menor presión.

Para Kenyel Michel es todo lo contrario, pues llega a consolidarse en el ámbito internacional y hacerse un nombre que le permita dar el salto a equipos y mercados más atractivos.