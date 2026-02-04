Kenyel Michel podría ser compañero de un crack mundial en la MLS

El delantero Kenyel Michel podría tener, en su primera temporada en la MLS, a un compañero considerado un crack mundial. El costarricense, que milita en el Minnesota United de Estados Unidos, tendría como socio de ataque a un ídolo de Colombia: James Rodríguez.

El cafetero, según el comunicador especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, tiene encaminado su fichaje por el Minnesota United, con lo que llegaría a ser compañero del exjugador de Alajuelense.

🚨🇺🇸 Minnesota United are in advanced talks over deal to sign James Rodriguez.



Negotiations at final stages, details to be sorted then all done with the Colombian star.



James, keen on the move as @PSierraR @tombogert first reported. 🇨🇴 pic.twitter.com/UrPsE1y6pR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2026

James estuvo la temporada pasada en el León de México, pero decidió poner fin a su etapa en la Liga MX y buscar nuevos rumbos con la mira puesta en llegar preparado a la Copa del Mundo de 2026.

Rodríguez ya fue compañero en el pasado de un costarricense, debido a que coincidió con Keylor Navas en el Real Madrid. Ambos arribaron al Santiago Bernabéu después de una espectacular Copa del Mundo 2014.

Michel fue vendido desde el semestre anterior al conjunto estadounidense por parte de Alajuelense; sin embargo, el club norteamericano le permitió terminar el 2025 con los erizos, donde fue pieza clave para la obtención del título 31.

Ahora, Michel podría conformar una dupla ofensiva con James Rodríguez para impulsar al Minnesota United en la lucha por la MLS. El equipo comenzará su aventura en 2026 el próximo 21 de febrero, cuando enfrente al Austin FC.