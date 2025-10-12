Jamaica vs. Bermudas por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan

Jamaica y Bermudas se enfrentan en la ronda final del grupo B este martes en el National Stadium a las 6 p. m.

Este martes 14 de noviembre, el National Stadium en Kingston será sede del enfrentamiento entre Jamaica y Bermudas.

En la ronda final de las eliminatorias para el Mundial 2026, Jamaica enfrentará a Islas Bermudas este martes a las 6 p. m. en el National Stadium Independence Park, en Kingston.

LEA MÁS: Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto

El partido forma parte del grupo B, ambas selecciones se encuentran en la parte baja de la tabla.