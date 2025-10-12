Puro Deporte

Jamaica vs. Bermudas por eliminatorias al Mundial: a qué hora juegan

Jamaica recibe a Islas Bermudas este martes en el National Stadium en la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial

Por Silvia Ureña Corrales
Jamaica y Bermudas se enfrentan en la ronda final del grupo B este martes en el National Stadium a las 6 p. m.
Jamaica y Bermudas se enfrentan en la ronda final del grupo B este martes en el National Stadium a las 6 p. m.







