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Jamaica gana y sigue con vida en el repechaje hacia el Mundial 2026

Nueva Caledonia puso algo de resistencia, pero Jamaica salió avante en el duelo por la repesca intercontinental de la Copa del Mundo 2026

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Por AFP
El jugador de Jamaica Ronaldo Webster disputa el balón con el arquero de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, durante el compromiso por el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara.
El jugador de Jamaica Ronaldo Webster disputa el balón con el arquero de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, durante el compromiso por el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara. (ULISES RUIZ/AFP)







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