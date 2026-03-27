Jamaica gana y sigue con vida en el repechaje hacia el Mundial 2026

El jugador de Jamaica Ronaldo Webster disputa el balón con el arquero de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, durante el compromiso por el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara.

Guadalajara, México. La Selección de Jamaica venció por la mínima a Nueva Caledonia en duelo por el repechaje intercontinental y sigue con vida en su aspiración de clasificar al Mundial 2026.

Un soliario gol de Bailey-Tye Cadamarteri al minuto 20 definió el encuentro 1-0 a favor de los Reggae Boyz en el estadio Akron de Zapopan, en las afueras de Guadalajara.

Nueva Caledonia -ubicado en el puesto 150 del ranking- llegaba como el representante de Oceanía a la repesca y de entrada su fútbol semiprofesional tenía pocas opciones de salir adelante.

Ahora Jamaica se medirá ante República Democrática del Congo el próximo martes 31 de marzo, también en México, por uno de los últimos boletos al Mundial 2026. Los jamaiquinos buscan la segunda participación de su historia, luego de Francia 98.

En la otra llave del repechaje, Bolivia sufrió para ganarle a Surinam 2-1. Los del altiplano se jugarán la vida ante Irak, también el martes y en Monterrey.

De esta forma, Jamaica será la última opción de Concacaf para añadir un clasificado más, aparte de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, y de Haití, Panamá y Curazao.