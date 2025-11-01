Jafet Soto y Minor Díaz pasaron de los abrazos a encararse en el cierre de un partido caliente (video)

Jafet Soto y Minor Díaz, vivieron intensamente el partido entre Herediano y Sporting, que terminó en una gresca entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Los técnicos del Sporting FC, Minor Díaz, y del Herediano, Jafet Soto, pasaron de ser los amigos entrañables que se saludaron cordialmente antes del inicio del partido de este viernes, a encararse, desafiarse y cuestionarse al final del compromiso.

El Team derrotó 0-1 al cuadro capitalino y, tras el pitazo final del árbitro Bryan Cruz, los ánimos se caldearon entre jugadores y cuerpos técnicos, al punto de que Jafet y Minor ingresaron al terreno de juego y se enfrascaron en un duelo de palabras que fue más allá.

Ambos son ganadores, temperamentales, y por eso otro buen “amigo”, Víctor “Mambo” Núñez, decidió llevarse a Jafet Soto hasta el vestuario.

Durante las conferencias de prensa posteriores al encuentro, Jafet dejó pasar el incidente y, más relajado después del triunfo por la mínima, no dudó en elogiar a Minor. El guanacasteco, por su parte, dolido por la derrota, se mostró más serio y únicamente expresó que “lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha”.

De acuerdo con el timonel florense, Minor le recuerda sus inicios, y sobre la bronca en el estadio Ernesto Rohrmoser prefirió no referirse.

“No pasa nada. A Minor lo quiero mucho. Es una versión mía de hace 11 años. Es un ganador, un entrenador que arriesga, que mete; lo admiro mucho. Es una copia original de lo que soy yo como entrenador. ¿Qué le voy a decir yo a Minor? Aprendió muchísimo y está en un nivel superlativo para su edad”, afirmó Soto en conferencia de prensa.

Minor Díaz, por su parte, prefirió obviar el altercado y en pocas palabras se refirió al enfrentamiento con Jafet Soto:

“Hablar de lo que pasó después del partido… para mí siempre queda en la cancha. No soy un entrenador que va a venir a hablar de algo que no sea de fútbol. No era el partido que queríamos; vendimos cara la derrota”, aseguró Díaz.

En su intervención ante los medios de comunicación, Jafet continuó destacando los logros de su colega, a quien en su momento le dio una oportunidad en el club.

“A Minor lo invité a ser parte del cuerpo técnico del Herediano. Luego fue campeón con Odir (Jacques). Después pasó a la Universidad de Costa Rica, Fútbol Consultants, Guanacasteca y Liberia, donde fue campeón. Nos complicó muchísimo (Minor Díaz) con un equipo que él no armó”, manifestó Soto.

Jafet Soto y Minor Díaz se saludaron antes del compromiso entre Herediano y Sporting, sin imaginarse que terminarían en una gran discusión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Que le pidan a Dios que Herediano no califique”

Mientras tanto, Minor no se inmutó y trató de concentrarse en el resultado del partido, sin entrar en más detalles.

“Difícilmente lo voy a hacer (hablar del altercado). Un par y yo estuvimos allí y sabemos lo que pasó, y listo. No voy a venir a hablar de eso; ahí queda en la cancha. Me gustaría hablar del juego, que para mí y para otras personas sí es importante”, enfatizó Díaz, dando por cerrada la controversia.

Por su parte, sobre el enfrentamiento con los josefinos, el entrenador del Team se mostró satisfecho, aunque una vez más criticó el arbitraje, en esta ocasión el de Bryan Cruz y la forma en que la Comisión de Arbitraje, dirigida por el chileno Enrique Osses, conduce sus decisiones.

“Hicimos lo que teníamos que hacer ante un gran equipo, bien trabajado, bien hecho. A mí nadie me tiene que decir cómo ganar, absolutamente nadie. Tengo 14 campeonatos, propios unos seis. Ahora estamos ahí, a un punto, es cierto, con un partido más, y este equipo está acostumbrado a esto. Que le pidan a Dios que Herediano no califique”, indicó Jafet Soto.

En tanto, el estratega del Sporting lamentó los errores de su equipo, que aunque reaccionó en el complemento, no le alcanzó.

“Es difícil cómo lo perdemos. En el primer tiempo no estuvimos a la altura. Pero si hay formas de perder un juego, fue como jugamos en el segundo tiempo: vendimos cara la derrota, encimamos al Herediano, lo encerramos, pero lamentablemente no encontramos el gol y no logramos el objetivo”, enfatizó Díaz.