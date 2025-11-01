¿Ricardo Lavolpe y un exentrenador de Alajuelense son candidatos para dirigir al Herediano?

El técnico argentino, Ricardo Lavolpe, estuvo observando al Herediano en abril del 2021, en un partido ante el Cartaginés.

El Club Sport Herediano contará con un técnico extranjero para el Torneo de Clausura 2026. Así lo confirmó el presidente del club, Jafet Soto; el vicepresidente de Fuerza Herediana, y el gerente deportivo del “Team”, Gustavo Pérez.

De acuerdo con Pérez, quien conversó con Radio Columbia previo al juego de este viernes ante Sporting FC, al cuadro florense han llegado curriculums de entrenadores de diferentes países, y actualmente se analizan las opciones para definir quién se hará cargo del plantel en la próxima campaña.

No obstante, el exentrenador de Alajuelense, el colombiano Hernán Torres, y el argentino Ricardo La Volpe, son algunos de los nombres que se barajan, aunque sin confirmarlo en la institución rojiamarilla.

En el caso de Torres, quien llevó a Alajuelense a un subcampeonato, es un candidato que se viene analizando desde varios torneos atrás y actualmente no se descarta.

Por su parte, la opción de La Volpe resulta más complicada, debido al cartel del estratega argentino, radicado en México y actualmente comentarista de televisión, aunque mantiene una muy buena relación con Jafet Soto.

“Es muy posible que sea un internacional. Hemos explorado muchas opciones y siguen llegando; vamos avanzando. Queremos tomar la mejor decisión. Esa frescura y esa confianza que podamos traer para lo que queremos será muy importante. Los nacionales nunca se descartan, pero creo que nos vamos a decidir por un extranjero”, aseguró Pérez.

Sobre la posibilidad de que el argentino-mexicano Ricardo La Volpe sea el nuevo técnico de los rojiamarillos, Pérez aclaró:

“La relación entre Jafet Soto y Ricardo La Volpe es muy fuerte, y él siempre está muy cerca del Herediano. Nunca ha sido un tema para profundizarlo. Evidentemente, siempre con La Volpe hay una llamada y está muy actualizado sobre lo que pasa en Herediano, pero ese entorno va más hacia la amistad que a que pueda ser candidato”, explicó Pérez.

Según el gerente deportivo, entre las carpetas que analizan hay entrenadores de nacionalidad argentina, uruguaya, colombiana y española, por lo que están evaluando cuál se ajusta mejor al proyecto del “Team”.