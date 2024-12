Jafet Soto: ‘Si ellos están picados, nosotros también porque tuvimos para meterles el tercer gol’

- Quiero agradecerle a la afición que vino al estadio, nos sentimos en casa. Siempre uno se guarda cosas. Creo que esta es mi decimosexta semifinal y siempre hay que sorprender; vemos en el fútbol mundial muchas sorpresas. El equipo hizo un gran trabajo y obligó al rival a cambiar de sistema, algo que casi nunca hace. Estas finales son torneos completamente aparte, donde todos partimos de cero, y, ¿por qué no soñar con llegar a la final y ganar el campeonato?

- Alexandre Guimaraes dijo que quedaron picados porque hicieron un buen segundo tiempo. ¿Qué piensa de lo que dijo?

- Yo creo que todos tenemos derecho a decir lo que pensamos para el partido que viene. Para mí, estamos 0-0 y, para mi equipo, es así: vamos a ir a correr. A nadie le regalan nada. De los cuatro clasificados, al que más le costó fue a nosotros, y lo que nos queda es subir y no ir más para abajo. Creo que nosotros también terminamos bien picados porque tuvimos para meterles el tercer gol. Me extrañó que no se cobrara el tiro de esquina al final del juego; así no se termina un partido.

- La parte emocional, ¿cuánto juega esa parte mental en estos juegos, porque la Liga venía de ganar la Copa Centroamericana y ustedes de perder contra Santos?

- Tengo un equipo que, si sumamos todas las semifinales que tienen todos, son como 150. Imagínese el callo que ya tienen, y eso cuenta. Si acaso, tengo uno con su primera semifinal; todos los demás andan en seis, ocho o 12 semifinales, y le vamos a sacar provecho a esa experiencia. Vamos a seguir creciendo; es lo que buscamos para el próximo miércoles.

Jafet Soto, técnico de Herediano, dijo que tiene un equipo con colmillo en semifinales y espera sacarle provecho para el partido de vuelta. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿En qué enfatizó para que jóvenes como Aarón Murillo y Emerson Bravo hicieran uno de los mejores partidos?

- Si están en Herediano, es porque tienen calidad y deben ser tomados en cuenta. En la semana valoramos el entrenamiento: analizamos y grabamos las prácticas, y vemos la calidad de cada uno para ser tomados en cuenta. Sabíamos que el partido iba a ser bravo, e hicimos un buen encuentro. Creo que incluso pudimos hacerlo mucho mejor.

- La forma en que cerró Herediano, ¿cuánto lo catapultó para encarar este primer juego en semifinales?

- Si uno suma objetivos, no es conformista ni pone excusas. Uno quería jugar la final centroamericana, y estamos en Concacaf. Tengo un equipo que ha venido madurando y nos hemos llevado nuestros leñazos. Creo que la forma en que el equipo se paró hace ocho días contra Santos, provocó que se hiciera un gran trabajo del cuerpo técnico. Lo que viene es más duro.

- ¿Cómo ve la motivación y actuación de Anthony Walker?

- Si está en Primera División, es porque tiene condiciones, y él las tiene. Sin jugar no puede demostrarlo. Walker y Orias han hecho un gran trabajo con los consejos de Aarón Cruz.

- ¿Cómo manejar la dificultad de ir al Estadio Alejandro Morera Soto?

- Creo que podríamos sacar la estadística de los últimos torneos cuando hemos ido ahí.