Jacky Álvarez recibió noticia durísima al aire en programa ‘Fútbol Al Día’

Después de la derrota del Club Sport Herediano contra Diriangén en Nicaragua por 4-2 en la Copa Centroamericana de Concacaf, muchos aficionados decidieron sintonizar el programa Fútbol Al Día en Multimedios, para ver qué decía Jacqueline “Jacky” Álvarez.

El espacio transcurría con normalidad, en el tono característico del espacio, con algunas bromas incluidas. Sin embargo, pasadas las 10 p. m., la propia Jacky Álvarez dio a conocer una noticia durísima.

La exfutbolista mencionó al aire que estaba recibiendo muchos mensajes de su mamá y su papá, que la estaban tratando de contactar a como diera lugar porque le querían comunicar algo con insistencia.

Fue en ese instante cuando leyó en los mensajes que su abuelita acababa de fallecer. El fútbol pasó a segundo plano y por supuesto que las bromas también.

Jacqueline Álvarez está de luto por el fallecimiento de su abuelita. (JOHN DURAN)

Diego Obando y Maynor Solano reaccionaron de inmediato y le dijeron que si necesitaba irse de inmediato con sus seres queridos, que se fuera en ese mismo instante.

Su reacción al aire fue decir que ella se quedaba ahí; pero con justa razón se notaba en shock.

Fueron a un corte comercial y al regresar, los dos periodistas dijeron que evidentemente Jacky se marchó para encontrarse con su gente, y que le enviaban un abrazo sincero ante la partida de esa abuelita que tenía 102 años.

Mucha fortaleza para Jacky Álvarez y su familia en este momento díficil.