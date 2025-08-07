Jacky Álvarez recibió noticia durísima al aire en programa ‘Fútbol Al Día’

El espacio transcurría con normalidad, en el tono característico del espacio, con algunas bromas incluidas. Sin embargo, pasadas las 10 p. m., la propia Jacky Álvarez dio a conocer una noticia durísima.
La exfutbolista mencionó al aire que estaba recibiendo muchos mensajes de su mamá y su papá, que la estaban tratando de contactar a como diera lugar porque le querían comunicar algo con insistencia.
Fue en ese instante cuando leyó en los mensajes que su abuelita acababa de fallecer. El fútbol pasó a segundo plano y por supuesto que las bromas también.
Diego Obando y Maynor Solano reaccionaron de inmediato y le dijeron que si necesitaba irse de inmediato con sus seres queridos, que se fuera en ese mismo instante.
Su reacción al aire fue decir que ella se quedaba ahí; pero con justa razón se notaba en shock.
Fueron a un corte comercial y al regresar, los dos periodistas dijeron que evidentemente Jacky se marchó para encontrarse con su gente, y que le enviaban un abrazo sincero ante la partida de esa abuelita que tenía 102 años.
Mucha fortaleza para Jacky Álvarez y su familia en este momento díficil.
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.
