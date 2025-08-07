Puro Deporte

Jacky Álvarez recibió noticia durísima al aire en programa ‘Fútbol Al Día’

Jacqueline Álvarez estaba en vivo en Multimedios junto a Diego Obando y Maynor Solano, cuando se percató de que sus padres trataban de contactarla a como diera lugar

Por Fanny Tayver Marín

Después de la derrota del Club Sport Herediano contra Diriangén en Nicaragua por 4-2 en la Copa Centroamericana de Concacaf, muchos aficionados decidieron sintonizar el programa Fútbol Al Día en Multimedios, para ver qué decía Jacqueline “Jacky” Álvarez.








Jacky ÁlvarezJacqueline ÁlvarezFútbol Al DíaMultimediosHerediano
