Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

El arquero Gianluigi Donnarumma y sus compañeros de la Selección de Italia discuten con el árbitro durante el partido ante Bosnia por el repechaje europeo hacia el Mundial 2026.

Zenica, Bosnia-Herzegovina. Italia tendrá que presenciar por televisión el Mundial de fútbol 2026 por tercera edición consecutiva tras su derrota en la final del repechaje europeo ante Bosnia (1-1 en el tiempo extra, 4-1 en los penales), este martes en Zenica.

La Nazionale, tetracampeona del mundo, se adelantó con un gol de Moise Kean (15′), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabaković (79′), antes de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41.

En la tanda fatídica, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que jugarán el segundo Mundial de su historia.

Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la Azzurra de Gennaro Gattuso.

Italia no va al Mundial desde la edición de Brasil 2014; en esa ocasión perdieron ante Costa Rica en la primera fase.