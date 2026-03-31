Puro Deporte

Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

La tanda de penales ante Bosnia condenó a la Selección de Italia a quedarse fuera del Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por AFP
El arquero Gianluigi Donnarumma y sus compañeros de la Selección de Italia discuten con el árbitro durante el partido ante Bosnia por el repechaje europeo hacia el Mundial 2026.
El arquero Gianluigi Donnarumma y sus compañeros de la Selección de Italia discuten con el árbitro durante el partido ante Bosnia por el repechaje europeo hacia el Mundial 2026. (ELVIS BARUKCIC/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Repechale europeo Mundial 2026Selección de Italia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.