Puro Deporte

Estadio Azteca muestra su nueva cara para recibir juego inaugural del Mundial 2026

Estadio reabrió tras 22 meses de obras y albergó un amistoso previo al Mundial 2026

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Por AFP
El Estadio Azteca será sede de la inauguración del Mundial el 11 de junio próximo. El histórico recinto está sometido a remodelaciones.
El Azteca reabrió renovado y apunta a albergar el inicio del Mundial 2026. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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